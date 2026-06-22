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    Мемлекет басшысы Брюссельге ресми сапармен барды

    АСТАНА.KAZINFORM — Қазақстан Президентінің келуіне орай Бельгия астанасының әуежайында Құрмет қарауылы ротасы сап түзеді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Мемлекет басшысы Брюссельге ресми сапармен барды
    Фото: Ақорда

    Қасым-Жомарт Тоқаевты Еуропа Одағының Орталық Азия бойынша арнайы өкілі Эдуардс Стипрайс пен басқа да ресми тұлғалар қарсы алды.

    Мемлекет басшысы Брюссельге ресми сапармен барды
    Фото: Ақорда

    Ертең Еуропалық кеңестің штаб-пәтерінде Еуропа Одағының басшылары Антониу Коштамен және Урсула фон дер Ляйенмен екіжақты келіссөздер жүргізіледі.

    Мемлекет басшысы Брюссельге ресми сапармен барды
    Фото: Ақорда

    Сапар аясында бірқатар маңызды бірлескен құжатқа қол қойылады. 

    Айта кетелік Тоқаев Қазақстан Еуропалық Одақпен ынтымақтастықты жаңа деңгейге көтеруге дайын екенін айтқан еді

    Қасым-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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