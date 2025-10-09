Қасым-Жомарт Тоқаев Газа секторындағы қақтығысты тоқтату туралы келісімді қолдайды
АСТАНА.KAZINFORM - Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Мысырда өткен жанама келіссөздер барысында қол жеткізілген Газа секторындағы қақтығысты тоқтату және тұтқынға алынған адамдарды босату туралы келісімді қолдайды.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысы Мысыр, Қатар, Түркия елдерінің араағайындық қызметі табысты болғанын, сондай-ақ Таяу Шығыста бейбітшілік орнату жөніндегі келіссөздерге Президент Дональд Трамп бастаған АҚШ тарапының ерекше үлес қосқанын атап өтті.
Айта кетейік, осыған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Израиль мен Палестинаның радикалды ХАМАС қозғалысы өкілдері бейбіт жоспардың бірінші кезеңі бойынша келісімдерге қол қойғанын хабарлаған болатын.
ХАМАС Газадағы атысты тоқтату туралы келісімге қол жеткізілгенін растады.