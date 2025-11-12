Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Ресей арасында қол қойылған декларация жөнінде пікір білдірді
МӘСКЕУ. KAZINFORM – Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин бұқаралық ақпарат құралдарына бірлескен мәлімдеме жариялады. Онда Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Ресейдің қарым-қатынасын жан-жақты стратегиялық серіктестік пен одақтастық деңгейіне жеткізу жөніндегі декларация туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.
- Бұл құжаттың тарихи мәні зор. Халықтарымыз арасындағы мызғымас өзара сенім мен ынтымақтастықтың келешегі кемел екенін көрсетеді. Осы орайда екіжақты байланысты нығайтуға елеулі үлес қосқаны үшін Владимир Владимирович Путинге шынайы ризашылығымды білдіремін. Қазақстандықтар Ресей Президентін жаһандық ауқымдағы мемлекет қайраткері деп біледі әрі құрметтейді. Оның есімі әлемге жақсы мәлім және қазіргі алмағайып заманда орыс халқы мен Ресей мемлекетінің мүддесін қорғау ісінде сенім мен қажымас қайраттың символы ретінде қабылданады. Қазақстан Ресей Федерациясының өркендеуіне шын мәнінде мүдделі. Бүгінгі келіссөздер нәтижесін жоғары бағалаймын. Кездесуіміз ашық әрі сенімді рәуіште өтті және нақты пайдасын берді, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Сондай-ақ Президент барлық деңгейде қарқынды диалогты қолдауға уағдаласқанын жеткізді.
- Өнеркәсіп, энергетика, көлік-логистика, ауыл шаруашылығы, жоғары технологиялар, цифрландыру, гуманитарлық ықпалдастық, сондай-ақ жаңа инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру мәселелеріне баса мән бердік. Күрделі халықаралық ахуалға қарамастан ынтымақтастығымыз халықтарымыздың игілігі жолында белсенді дамып келе жатқанына көңіліміз толатынын атап өттік, - деді Президент.
Айта кетейік, осыған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Ресей қарым-қатынасы жан-жақты стратегиялық әріптестік пен одақтастық деңгейіне көшетінін айтқан болатын.