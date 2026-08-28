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    Қасым-Жомарт Тоқаев Құрылтайдың алғашқы сессиясына қатысады

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін, 2026 жылғы 28 тамызда Мемлекет басшысы бірінші шақырылымдағы Қазақстан Республикасы Құрылтайы бірінші сессиясының ашылуына қатысады.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Құрылтайдың алғашқы сессиясына қатысады
    Фото: Ақорда

    Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Құрылтай отырысындағы сөзі сағат 11.00-де республикалық телеарналар мен әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларда тікелей эфирде көрсетіледі.

    Құрылтай
    Фото: Ақорда
    Құрылтай
    Фото: Ақорда
    Құрылтай
    Фото: Ақорда

    Еске салайық, бұған дейін партиялар Құрылтай депутаттарының тізімін жариялаған еді. «Әділет» партиясы 110, «Ауыл» партиясы 10, Respublica – тоғыз, ал ЖСДП мен «Ақ жол» партиялары сегіз депутаттан тұратын тізімді ұсынды.

    ОСК 2026 жылғы 27 тамызда Құрылтай депутаттарына куәліктері мен төсбелгілерін табыстады. 

    Қасым-Жомарт Тоқаев Құрылтай Ақорда
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар