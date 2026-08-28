Қасым-Жомарт Тоқаев Құрылтайдың алғашқы сессиясына қатысады
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін, 2026 жылғы 28 тамызда Мемлекет басшысы бірінші шақырылымдағы Қазақстан Республикасы Құрылтайы бірінші сессиясының ашылуына қатысады.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Құрылтай отырысындағы сөзі сағат 11.00-де республикалық телеарналар мен әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларда тікелей эфирде көрсетіледі.
Еске салайық, бұған дейін партиялар Құрылтай депутаттарының тізімін жариялаған еді. «Әділет» партиясы 110, «Ауыл» партиясы 10, Respublica – тоғыз, ал ЖСДП мен «Ақ жол» партиялары сегіз депутаттан тұратын тізімді ұсынды.
ОСК 2026 жылғы 27 тамызда Құрылтай депутаттарына куәліктері мен төсбелгілерін табыстады.