KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:12, 28 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қасым-Жомарт Тоқаев мектеп мұғалімі Татьяна Белоусованы құттықтады

    АСТАНА. KAZINFORM - Президент Алматы қаласындағы №95 мектеп-лицейі химия пәнінің мұғалімі Татьяна Белоусованы Global Teacher Prize халықаралық байқауының қорытындысы бойынша әлемдегі ең үздік 50 педагогтің қатарына енуіне орай құттықтады, деп жазды Ақорда.

    Ақорда
    Фото: Ақорда
    – Бұл жоғары баға – Сіздің өскелең ұрпаққа тағылымды тәрбие мен озық білім беру ісіне сіңірген ұзақ жылғы еңбегіңіздің жемісі. Біздің мақсатымыз – зияткер ұлтқа айналу. Сондықтан мемлекет әрдайым мұғалімдердің мәртебесін көтеріп, оларды жан-жақты қолдайды, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

    Айта кетейік, Алматы мұғалімі әлемнің үздік 50 педагогінің қатарына енгені хабарланды.

    Кеше Мемлекет басшысы Конституциялық комиссияның төрағасын қабылдады.

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Мұғалім Алматы Құттықтау Ақорда
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар