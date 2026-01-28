10:12, 28 Қаңтар 2026 | GMT +5
Қасым-Жомарт Тоқаев мектеп мұғалімі Татьяна Белоусованы құттықтады
АСТАНА. KAZINFORM - Президент Алматы қаласындағы №95 мектеп-лицейі химия пәнінің мұғалімі Татьяна Белоусованы Global Teacher Prize халықаралық байқауының қорытындысы бойынша әлемдегі ең үздік 50 педагогтің қатарына енуіне орай құттықтады, деп жазды Ақорда.
– Бұл жоғары баға – Сіздің өскелең ұрпаққа тағылымды тәрбие мен озық білім беру ісіне сіңірген ұзақ жылғы еңбегіңіздің жемісі. Біздің мақсатымыз – зияткер ұлтқа айналу. Сондықтан мемлекет әрдайым мұғалімдердің мәртебесін көтеріп, оларды жан-жақты қолдайды, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Айта кетейік, Алматы мұғалімі әлемнің үздік 50 педагогінің қатарына енгені хабарланды.
