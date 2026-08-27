Қасым-Жомарт Тоқаев Молдова Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
АСТАНА. KAZINFORM — Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Майя Санду мен Молдова халқын Тәуелсіздіктің 35 жылдығымен құттықтады.
Ақорданың хабарлауынша, жеделхатта Қазақстан екі ел халқының мүддесі үшін кең көлемді бағыттардағы ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға дайын екені атап өтілген.
Мемлекет басшысы Президент Майя Сандудың барлық игі бастамаларына табыс, ал достас Молдова халқына құт-береке тіледі.
Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ақын Марфуға Айтхожаны 90 жасқа толған мерейтойымен құттықтаған еді.