Қасым-Жомарт Тоқаев пен ТМД басшылары Эрмитажды аралады
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. KAZINFORM — Президент ТМД-ның бейресми саммитіне қатысу үшін Санкт-Петербургке келген өзге де мемлекеттер басшыларымен бірге Эрмитажды аралап көрді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мәртебелі меймандарға музейде экскурсия жүргізілді.
Президенттер Александр және XVIII ғасырдағы Франция өнері залдарында орналасқан танымал көрмелерді тамашалады.
Әсіресе «Алтын көмбе» бірегей коллекциясындағы бағалы металдардан құйылған археологиялық жәдігерлер, тарихи Пикет және Герб залдарының интерьері ерекше қызығушылық тудырды.
Меймандар бай қоры арқылы дүние жүзіне мәшһүр музейдің басқа да экспозицияларымен танысты.
Айта кетелік Мемлекет басшысы Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысына қатысты.