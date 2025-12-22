KZ
    15:58, 22 Желтоқсан 2025

    Қасым-Жомарт Тоқаев пен ТМД басшылары Эрмитажды аралады

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. KAZINFORM — Президент ТМД-ның бейресми саммитіне қатысу үшін Санкт-Петербургке келген өзге де мемлекеттер басшыларымен бірге Эрмитажды аралап көрді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ТМД-ның бейресми саммитіне қатысу үшін Санкт-Петербургке келген өзге де мемлекеттер басшыларымен бірге Эрмитажды аралап көрді.

    Мәртебелі меймандарға музейде экскурсия жүргізілді
    Фото: Ақорда

    Мәртебелі меймандарға музейде экскурсия жүргізілді.

    Мәртебелі меймандарға музейде экскурсия жүргізілді
    Фото: Ақорда
    Мәртебелі меймандарға музейде экскурсия жүргізілді
    Фото: Ақорда

    Президенттер Александр және XVIII ғасырдағы Франция өнері залдарында орналасқан танымал көрмелерді тамашалады. 

    Мәртебелі меймандарға музейде экскурсия жүргізілді
    Фото: Ақорда
    Мәртебелі меймандарға музейде экскурсия жүргізілді
    Фото: Ақорда

    Әсіресе «Алтын көмбе» бірегей коллекциясындағы бағалы металдардан құйылған археологиялық жәдігерлер, тарихи Пикет және Герб залдарының интерьері ерекше қызығушылық тудырды. 

    Мәртебелі меймандарға музейде экскурсия жүргізілді
    Фото: Ақорда
    Мәртебелі меймандарға музейде экскурсия жүргізілді
    Фото: Ақорда

    Меймандар бай қоры арқылы дүние жүзіне мәшһүр музейдің басқа да экспозицияларымен танысты.

    Айта кетелік Мемлекет басшысы Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысына қатысты

    Ресей ТМД Қасым-Жомарт Тоқаев Музей Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
