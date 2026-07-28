KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Қасым-Жомарт Тоқаев Таиланд Королін туған күнімен құттықтады

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Таиланд Королі Маха Вачиралонгкорнды туған күнімен құттықтады.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Таиланд Королін туған күнімен құттықтады
    Фото: Ақорда

    Ақорданың хабарлауынша, Қасым-Жомарт Тоқаев жеделхатында Корольдіктің орнықты дамуының, ұлттық мұрасы мен рухани құндылықтарының айшықты белгісі ретінде бұл мерекенің Таиланд халқы үшін ерекше мәнге ие екенін атап өтті.

    Президент достық пен өзара қолдауға негізделген екіжақты ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға бейіл екенін растады.

    Мемлекет басшысы Корольдің жауапты қызметіне табыс, ал достас Таиланд халқына құт-береке тіледі.

    Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы Мысыр Президентіне құттықтау жеделхатын жолдағанын хабарлаған едік.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Құттықтау Ақорда Таиланд
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар