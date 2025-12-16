14:32, 16 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Қасым-Жомарт Тоқаевқа ЮНЕСКО Бас директорынан хат келді
АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысына ЮНЕСКО Бас директорынан хат келіп түсті, деп хабарлайды Ақорда.
ЮНЕСКО Бас директоры Халед әл-Анани хатында осы жоғары лауазымға тағайындалуымен арнайы құттықтағаны үшін Президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа ризашылығын білдірген.
Халед әл-Анани Ұйымның білім, ғылым, мәдениет, коммуникация және ақпарат салаларындағы негізгі басымдықтарын жүзеге асыруға бейілдігін атап өтті.
Сонымен қатар ЮНЕСКО Бас директоры ортақ құндылықтарды ілгерілету жолында Қазақстанмен тығыз ынтымақтастықты жалғастыруға әзір екенін растады.
Айта кетейік, Мемлекет басшысы Чили Республикасының жаңадан сайланған президентін құттықтады.