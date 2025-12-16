KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:32, 16 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қасым-Жомарт Тоқаевқа ЮНЕСКО Бас директорынан хат келді

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысына ЮНЕСКО Бас директорынан хат келіп түсті, деп хабарлайды Ақорда.

    Ақорда
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/ Kazinform

    ЮНЕСКО Бас директоры Халед әл-Анани хатында осы жоғары лауазымға тағайындалуымен арнайы құттықтағаны үшін Президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа ризашылығын білдірген. 

    Халед әл-Анани Ұйымның білім, ғылым, мәдениет, коммуникация және ақпарат салаларындағы негізгі басымдықтарын жүзеге асыруға бейілдігін атап өтті.

    Сонымен қатар ЮНЕСКО Бас директоры ортақ құндылықтарды ілгерілету жолында Қазақстанмен тығыз ынтымақтастықты жалғастыруға әзір екенін растады.

    Айта кетейік, Мемлекет басшысы Чили Республикасының жаңадан сайланған президентін құттықтады.

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ЮНЕСКО Ақорда
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар