    10:02, 16 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Мемлекет басшысы Чили Республикасының жаңадан сайланған президентін құттықтады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қасым-Жомарт Тоқаев Хосе Антонио Кастты Чили Республикасының Президенті лауазымына сайлануымен құттықтады, деп хабарлайды Ақорда.

    Ақорда
    Фото: Ақорда

    - Қазақстан Президенті жеделхатта Чили елінің алдағы уақытта қарқынды дамуын жалғастырып, халықаралық аренадағы беделі арта түсетініне сенім білдірген.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Хосе Антонио Касттың жауапты қызметіне толайым табыс, ал достас Чили халқына құт-береке тіледі, - делінген ақпаратта.

    Айта кетейік, Президент Аустралия Премьер-министріне көңіл айту жеделхатын жолдады.

    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Чили Құттықтау Ақорда
