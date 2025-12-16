KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    09:02, 16 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Президент Аустралия Премьер-министріне көңіл айту жеделхатын жолдады

    АСТАНА. KAZINFORM – Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Сиднейдегі Ханука мейрамы кезінде орын алған қайғылы оқиғаға байланысты Аустралия Премьер-министрі Энтони Албанизге көңіл айту жеделхатын жолдады. Бұл туралы Ақорда хабарлады.

    Ақорда
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    - Мемлекет басшысы қаза тапқан жандардың отбасылары мен жақындарына көңіл айтып, зардап шеккен азаматтардың тезірек сауығып кетуіне тілектестігін білдірді, - делінген жеделхатта.

    Қасым-Жомарт Тоқаев жантүршігерлік қылмысты қатаң айыптап, еліміздің атынан осы қиын сәтте Аустралия халқына сабыр тілейтінін жеткізді.

    Айта кетейік, Президент ресми сапармен Жапонияға барады.

    Асхат Райқұл
    Автор
