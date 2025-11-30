Каспий құбыр консорциумына жасалған шабуылға байланысты Қазақстан наразылық білдірді
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров Каспий құбыр консорциумына жасалған шабуылға қатысты мәлімдеме жасады.
Министрлік Новороссийск теңіз порты акваториясында халықаралық Каспий құбыр консорциумының аса маңызды инфрақұрылымына бағытталған кезекті мақсатты шабуылға байланысты ресми түрде наразылық білдірді. Бұл – халықаралық құқық нормаларымен қорғалатын азаматтық нысанға қарсы жасалған үшінші агрессиялық акт.
Қазақстан жаһандық энергетикалық нарықтың жауапты қатысушысы ретінде энергия ресурстарын тұрақты және үздіксіз жеткізудің маңыздылығын ерекше атап өтті. Каспий құбыр консорциумы әлемдік энергетикалық жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз етуде айрықша орын алады.
«Осы оқиғаны Қазақстан Республикасы мен Украинаның екіжақты қатынастарына залал келтіретін әрекет ретінде бағалаймыз және украин тарапы мұндай жағдайлардың қайталануына жол бермеу үшін нақты шаралар қабылдайды деп күтеміз», – деді Айбек Смадияров.
Айта кетейік, бұған дейін КҚК тағы шабуылға ұшырап, жүк тиеу-қабылдау құрылғысы зақымданғаны хабарланды.
Кеше осы оқиғаға байланысты ҚР Энергетика министрлігі түсініктеме беріп, жағдай Қазақстан Үкіметінің ерекше бақылауында екенін айтқан болатын.