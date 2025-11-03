Каспий маңы елдерінің саммиті 2026 жылдың тамызында Иранда өтеді
АСТАНА.KAZINFORM - Каспий теңізі мәселелері жөніндегі арнайы комитеттің алғашқы отырысы Иранда өтті, деп хабарлайды ИРНА.
Отырысты Иранның Сыртқы істер министрінің құқықтық және халықаралық істер жөніндегі орынбасары және Каспий теңізі жөніндегі арнайы өкілі Казем Гарибабади басқарды.
Комитет жұмысына Иранның тиісті атқарушы органдарының жоғары лауазымды өкілдері қатысты.
Отырыста Каспий мемлекеттері арасындағы ынтымақтастыққа және Иранның ішкі дайындығына қатысты ауқымды мәселелер қаралды.
Оларға мыналар кірді:
Жетінші Каспий саммитіне дайындық: келесі жылдың тамыз айында Иранда өтетін Каспий теңізі мемлекет басшыларының жетінші саммитін ұйымдастыру шаралары талқыланды.
Аймақтық кездесулер: Қараша айында Иранның Решт қаласында өтетін қатысушы елдердің Каспий провинциялары губернаторларының кездесуіне дайындығы талқыланды. Құқықтық мәртебесі және экологиясы: Каспий теңізінің құқықтық режиміне қатысты соңғы жаңалықтар, сондай-ақ қоршаған орта мәселелері және Тегеран конвенциясының (Каспий теңізінің теңіз ортасын қорғау жөніндегі негіздемелік конвенция) ережелерін іске асыру талданды.
Кездесу соңында атқарушы органдардың өкілдері Каспий аймағындағы атқарылған жұмыстар, болашақ жоспарлар және қиындықтар туралы есеп ұсынды.
Арнайы комитеттің құрылуы және жұмысының басталуы Иранның маңызды халықаралық кездесулер алдында Каспий теңізіндегі ынтымақтастыққа, қауіпсіздікке және тұрақты дамуға басымдық беретінін көрсетеді.
Айта кетейік, Каспий жағалауы мемлекеттерінің бесінші саммиті Қазақстанның Ақтау қаласында өтті. Алтыншы саммит Түрікменстанда өтті.