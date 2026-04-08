    16:35, 08 Сәуір 2026 | GMT +5

    Каспий теңізінде жер сілкінді

    АСТАНА. KAZINFORM — Каспий теңізінде 5,4 магнитудалы жер сілкінісі тіркелді. 

    Каспий теңізінде жер сілкінді
    Фото: Анадолы

    Қазақстандық сейсмологтар Каспий теңізінде жер сілкінісін тіркеді.

    Қазақстан Ұлттық деректер орталығының мәліметінше, 2026 жылғы 8 сәуірде Астана уақытымен сағат 14:05–те Әзербайжанның жағалау аймағында жер сілкінісі болған.

    Жер сілкінісінің магнитудасы — 5,4, энергетикалық класы K=13, тереңдігі — 64 км.

    Ресейдің сейсмологиялық қызметінің хабарлауынша, дүмпулер Әзербайжанның кейбір өңірлерінде 3–4 балл деңгейінде сезілген.

    Тегтер:
    Оқиға Каспий Жер сілкінісі
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
