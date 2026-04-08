Каспий теңізінде жер сілкінді
АСТАНА. KAZINFORM — Каспий теңізінде 5,4 магнитудалы жер сілкінісі тіркелді.
Қазақстандық сейсмологтар Каспий теңізінде жер сілкінісін тіркеді.
Қазақстан Ұлттық деректер орталығының мәліметінше, 2026 жылғы 8 сәуірде Астана уақытымен сағат 14:05–те Әзербайжанның жағалау аймағында жер сілкінісі болған.
Жер сілкінісінің магнитудасы — 5,4, энергетикалық класы K=13, тереңдігі — 64 км.
Ресейдің сейсмологиялық қызметінің хабарлауынша, дүмпулер Әзербайжанның кейбір өңірлерінде 3–4 балл деңгейінде сезілген.
Айта кетелік Жетісу облысында жер сілкінген еді.