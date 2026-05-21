KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Каспий теңізінде жер сілкінісі тіркелді

    АСТАНА. KAZINFORM – Каспий теңізінде магнитудасы 3,5 болатын жер сілкінісі болды, деп хабарлайды АЗЕРТАЖ.

    а
    Фото: AZERTAC

    Әзербайжан Республикасының Сейсмологиялық қызмет орталығы жанындағы Жер сілкінісін зерттеу бюросының мәліметінше, жерасты дүмпулері жергілікті уақытпен 20:45-те тіркелген.

    Жер сілкінісінің ошағы 29 шақырым тереңдікте орналасқан.

    Әзірге зардап шеккендер немесе қираулар туралы ақпарат жарияланған жоқ.

    Айта кетейік, кеше Данияда 2012 жылдан бергі ең күшті жер сілкінісі тіркелді.

    Жер сілкінісі Каспий Әзербайжан
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Авторлар