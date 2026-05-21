Каспий теңізінде жер сілкінісі тіркелді
АСТАНА. KAZINFORM – Каспий теңізінде магнитудасы 3,5 болатын жер сілкінісі болды, деп хабарлайды АЗЕРТАЖ.
Әзербайжан Республикасының Сейсмологиялық қызмет орталығы жанындағы Жер сілкінісін зерттеу бюросының мәліметінше, жерасты дүмпулері жергілікті уақытпен 20:45-те тіркелген.
Жер сілкінісінің ошағы 29 шақырым тереңдікте орналасқан.
Әзірге зардап шеккендер немесе қираулар туралы ақпарат жарияланған жоқ.
Айта кетейік, кеше Данияда 2012 жылдан бергі ең күшті жер сілкінісі тіркелді.