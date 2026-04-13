    03:30, 13 Сәуір 2026 | GMT +5

    Каспий теңізінде жер сілкінді

    АСТАНА. KAZINFORM — Каспий теңізінде магнитудасы 4,6 балдық жер сілкінісі болды, жер сілкінісі Ленкоранда да сезілді.

    Фото: oxu.az

    Бұл туралы Әзербайжан сейсмологиялық орталықтың жер сілкінісін зерттеу бюросы хабарлады. 

    Ақпаратқа сәйкес, жерасты дүмпулері жергілікті уақыт бойынша 12 сәуір күні 22:46–да тіркелген. Жер сілкінісінің ошағы 18 шақырым тереңдікте орналасқан. 

    Ленкорандағы жер сілкінісінің күші Рихтер шкаласы бойынша 3,0 балл деп хабарланды.

    Бұған дейін Қазақстанның Ұлттық деректер орталығы Қытай территориясында жер сілкінісін тіркегенін хабарлады.

    Тегтер:
    Оқиға Әлем жаңалықтары Каспий Әзербайжан Жер сілкінісі
    Динара Маханова
