03:30, 13 Сәуір 2026 | GMT +5
Каспий теңізінде жер сілкінді
АСТАНА. KAZINFORM — Каспий теңізінде магнитудасы 4,6 балдық жер сілкінісі болды, жер сілкінісі Ленкоранда да сезілді.
Бұл туралы Әзербайжан сейсмологиялық орталықтың жер сілкінісін зерттеу бюросы хабарлады.
Ақпаратқа сәйкес, жерасты дүмпулері жергілікті уақыт бойынша 12 сәуір күні 22:46–да тіркелген. Жер сілкінісінің ошағы 18 шақырым тереңдікте орналасқан.
Ленкорандағы жер сілкінісінің күші Рихтер шкаласы бойынша 3,0 балл деп хабарланды.
Бұған дейін Қазақстанның Ұлттық деректер орталығы Қытай территориясында жер сілкінісін тіркегенін хабарлады.