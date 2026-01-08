Кәсіпкерлерге қолдау көрсететін ЖИ бизнес-көмекші құралы жетілдіріліп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Кәсіпкерлерге барлық кезеңде қолдау көрсететін жасанды интеллект бизнес-көмекші құралы жетілдіріліп жатыр. Бұл туралы Электрондық қаржы орталығының басқарма төрағасы Дияс Крамшеев айтты.
– Электрондық қаржы орталығында жасанды интеллектіні дамытуға ұдайы көңіл бөлініп келеді. Қолға алынған перспективалы шешімдердің бірі – ЖИ бизнес-көмекші жобасы. Аталған құрал кәсіпкерлерге барлық кезеңде, яғни бизнестің идея сатысынан бастап оны нақты жүзеге асыруға дейін қолдау көрсетуге арналған. Озық жүйеде қарастырылатын негізгі функционалдардың бірі – болашақ кәсіпке арналған ұтымды орынды таңдау. Тиімді таңдалған жер – бизнестің табысты болуындағы маңызды фактор. Ол сату деңгейін, бәсекеге қабілетті ортаны және болашақ операциялық шығындарды анықтайды, - деді орталық басшысы.
Оның айтуынша, ЖИ-көмекші мемлекеттік ақпараттық ресурстармен интеграцияланған және аудандардың экономикалық белсенділігі, сұраныс құрылымы, жұмыспен қамту деңгейі, бәсекелестік орта, салалардың даму серпіні сынды сенімді деректердің ауқымды жиынтығын талдауға қауқарлы. Осы мәліметтерге сүйене отырып, тиісті алгоритмдер көзделген кіріс мөлшерін, рентабельдікті және тәуекелдерді болжап, әр локацияға дайын ұсыныстар жасай алады.
– Аталған тетікті пайдалану қабылданатын шешімдердің сапасын едәуір жақсартып, бастапқы кезеңдегі қателіктерден сақтануға көмектеседі. Шағын және орта бизнестің деректерге бағдарланған тәсілінің жаңа стандартын қалыптастырады, - деді Дияс Крамшеев.
Орталық басшысының атап өтуінше, цифрлық жаңғыртудың келесі кезеңі проактивті қызметті жолға қоюмен байланысты. Мәліметтердің жинақталуына байланысты мемлекеттік жүйелер кәсіпкерлердің қажеттіліктерін автоматты түрде анықтап, оларға тиісті мемлекеттік қолдау шараларын, жеңілдетілген бағдарламалар мен маңызды хабарламаларды ұсынатын болады.
– Демек, іскер азамат қажетті қызметті іздеп әуре болмайды, керісінше «қызмет пайдаланушыны өзі табады» моделіне басымдық беріледі. Мемлекеттік сервистерді интеграциялау, бірыңғай жеке кабинетті құру мен ЖИ шешімдерін дамыту – озық цифрлы экожүйені қалыптастыруға жол ашады. Осы арқылы мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл тиімді, жылдам және технологиялық тұрғыдан алғанда, заманға сай болады. Өз кезегінде кәсіпкерлер сенімді және орнықты өсімге мүмкіндік беретін тың тетікке қол жеткізеді, - деді ол.
Айта кетейік, Қазақстан халқын Жаңа жылмен құттықтаған Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылды Цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп жариялаған еді.
Сондай-ақ «Turkistan» газетінде жарияланған кең көлемді сұхбатында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекет көрсететін қызметтерді, қаржы технологияларын, экономиканың бірқатар секторын цифрландыру ісінде нақты жетістіктеріміз барын атап өткен еді.