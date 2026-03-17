Кастинг үшін миллиондар: Алматыдағы киностудия төңірегінде дау туындады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда Jan Production жекеменшік киностудиясына қатысты тергеу жүргізіліп жатыр.
Тергеудің басталуына балаларын қомақты қаржы төлеп кастингке қатыстырған ата-аналардың арызы себеп болған. Олардың айтуынша, кастинг үшін миллиондар төленбесе, киножоба жүзеге асырылмаған.
Бұл бастама былтыр әлеуметтік желілердегі жарнамадан кейін кеңінен танылды.
Бейнероликтерде қазақстандық актерлер балаларды бірегей киножобаға шақырды.
Қатысушыларға кино түсу, кинотеатрдағы премьера және лимузинмен серуендеу уәде етілді.
Сол кезде ата-аналардың бірі түсірілімге қатысу үшін 1,5 миллион теңгеге дейін қаражат сұралып жатқанын айтып, оның қаупі туралы ашық ескерткен болатын.
Кейінірек есімі студия атауымен байланыстырылған қазақстандық актер Жан Байжанбаев компанияның иесі немесе негіз қалаушылардың бірі емес екенін, сондай-ақ кастингтерді ұйымдастыруға қатысы жоқ екенін мәлімдеді.
Оның айтуынша, аталған жобалармен тек актер ретінде жұмыс істеп, амбассадор ретінде өнер көрсеткен. Ал компания атауын оның шығармашылығын ұнататын киностудия иесі таңдаған.
Сондай-ақ Жан Байжанбаев продакшнның баға саясатынан хабары жоқтығын және тек өзінің кәсіби қызметімен айналысатынын атап өтті.
Алматы қаласының полиция департаменті аталған дерек бойынша «алаяқтық» бабымен қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Қазіргі уақытта тергеушілер студия басшылығы мен қызметкерлерінен жауап алуға кіріскен. Алдын ала мәліметтер бойынша жүзге жуық адам Бостандық аудандық полиция басқармасына арыз түсіруге ниетті. Егер ұйымдастырушылардың кінәсі дәлелденсе, компания басшысы жеті жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
