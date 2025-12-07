KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    23:25, 07 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қатар даму қоры «Әбу Наср әл-Фараби» мешітін жөндеуге 8 млн доллар бөледі

    АСТАНА. KAZINFORM — Қатар даму қоры «Әбу Наср әл-Фараби» мешітінің жөндеу және кеңейту жұмыстарына 8 000 000 АҚШ долларын бөледі. Бұл туралы ҚМДБ баспасөз қызметі хабарлады.

    «Әбу Наср әл-Фараби» мешіті
    Фото: Астана әкімдігі

    ҚМДБ төрағасы, бас мүфти Наурызбай қажы Тағанұлының Қатарға ресми сапары барысында Қатар даму қорының бас директоры Фахд бин Хамад Әс-Суләйтимен кездесу өтті. 

    — Келіссөз нәтижесінде қор Астанадағы «Әбу Наср әл-Фараби» мешітін жөндеу, қалпына келтіру, кеңейту және рухани-мәдени орталық салу жобасына 8 000 000 АҚШ доллары қаржы бөлуге келісті. 

    Құрылыс жұмыстары қордың бақылауымен жүргізіліп, толық аяқталған соң ҚМДБ-ға табысталады, — делінген хабарламада.

    Айта кетелік Қазақстанда мешіттерді кім салады және кім қаржыландыратыны туралы жазған едік

    Тегтер:
    Қатар Мешіт Қаржы ҚМДБ Дін
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар