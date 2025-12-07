23:25, 07 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Қатар даму қоры «Әбу Наср әл-Фараби» мешітін жөндеуге 8 млн доллар бөледі
АСТАНА. KAZINFORM — Қатар даму қоры «Әбу Наср әл-Фараби» мешітінің жөндеу және кеңейту жұмыстарына 8 000 000 АҚШ долларын бөледі. Бұл туралы ҚМДБ баспасөз қызметі хабарлады.
ҚМДБ төрағасы, бас мүфти Наурызбай қажы Тағанұлының Қатарға ресми сапары барысында Қатар даму қорының бас директоры Фахд бин Хамад Әс-Суләйтимен кездесу өтті.
— Келіссөз нәтижесінде қор Астанадағы «Әбу Наср әл-Фараби» мешітін жөндеу, қалпына келтіру, кеңейту және рухани-мәдени орталық салу жобасына 8 000 000 АҚШ доллары қаржы бөлуге келісті.
Құрылыс жұмыстары қордың бақылауымен жүргізіліп, толық аяқталған соң ҚМДБ-ға табысталады, — делінген хабарламада.
