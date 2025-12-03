Қатар Газадағы атысты тоқтату үшін әлі күш салып келеді
АСТАНА.KAZINFORM — Қатар мемлекеті Газа секторындағы атысты тоқтатуды қамтамасыз ету үшін күш салуды жалғастырып келеді. Қатар оқ атуды тоқтату режимі сақталса, келісімнің екінші кезеңіне көшуге мүмкіндік бар үміттенеді. Бұл туралы Қатар Сыртқы істер министрлігінің өкілі Маджед әл-Ансари мәлім етті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Каирдегі Бірлескен мониторинг орталығы арқылы және әртүрлі делдалдар мен серіктестермен үйлестіре отырып, Қатар бірінші күннен бастап атысты тоқтату туралы келісімнің орындалуын бақылап келеді.
— Газа секторында атысты тоқтату режимінің кез келген бұзылуы жердегі тұрақтылыққа қатер төндіріп, оның тиімділігін төмендетеді. Қиын жағдайға, бейбіт тұрғындар арасындағы қасақана емес шығындарға және күн сайын болып жатқан оқиғаларға қарамастан, қазіргі бітім соғыс басталғалы бері ең ұзақ уақытқа созылды, — деді Катар Сыртқы істер ведомствосының өкілі.
Оның айтуынша, Газадағы атысты тоқтату әлі де күшінде, ал делдалдар енді келісімнің екінші кезеңіне бағытталуы керек. Қазіргі уақытта Қатар серіктестерімен бірлесіп жұмыс істеп жатыр.
— Қатар келіссөздер үстелінде қақтығыстарды бейбіт жолмен шешудің тұрақты саясатына сүйене отырып, серіктестерін әрқашан қолдайды, — деді Маджед әл-Ансари.
10 қазанда түскі уақытта Газа секторындағы Израиль мен Палестина күштері арасындағы атысты тоқтату туралы келісім күшіне енді.
6 қазанда Израиль мен ХАМАС арасындағы келіссөздердің бірінші кезеңі Мысырда өтті.
АҚШ президенті Дональд Трамп Израиль мен ХАМАС Газа келісімінің бірінші кезеңі бойынша келіскенін жариялады.