Қатар мен АҚШ Иран бойынша шиеленісті азайту мәселесін талқылады
АСТАНА. KAZINFORM – Дохада Иранның ядролық бағдарламасы және аймақтағы жағдай бойынша консультациялар аясында дипломатиялық байланыстар күшейіп келеді, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Қатар әмірі шейх Тамим бен Хамад әл-Тани АҚШ президенті Дональд Трамппен телефон арқылы сөйлесіп, екі тарап аймақтық шиеленісті азайту және тұрақтылықты сақтау мәселелерін талқылады. Бұл туралы сәрсенбіде Қатар әмірінің кеңсесі хабарлады.
Тараптар өзара мүдделі мәселелерді үйлестіру мен консультациялардың, сондай-ақ дағдарыстарды саяси және бейбіт жолмен шешуге бағытталған дипломатиялық күш-жігерді қолдаудың маңыздылығын атап өтті.
Әңгіме АҚШ президентінің Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхумен алдағы кездесуіне дайындық аясында өтті, онда АҚШ-Иран диалогын ядролық тақырыптан тыс мәселелер, зымыран бағдарламалары мен аймақтық қауіпсіздікті кеңейту талқыланады деп күтіліп отыр.
Қатар соңғы айларда Вашингтон мен Тегеран арасындағы шиеленісті азайту және әскери шиеленістің алдын алу үшін аймақтық серіктестермен байланыстарын күшейтті.
Осыған байланысты Иранның Жоғарғы көсемі Әли Хаменеидің кеңесшісі Әли Лариджани сәрсенбі күні Қатар басшылығымен кездесулер өткізу үшін Дохаға келді.
Бұған дейін Иран мен АҚШ Омандағы келіссөзін аяқтағанын жазған едік.