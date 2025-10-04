05:18, 04 Қазан 2025 | GMT +5
Қатар Трамп жоспары бойынша келіссөздерді жалғастыруға кірісті
АСТАНА. KAZINFORM – Қатар сыртқы істер министрлігі АҚШ президенті Дональд Трамп ұсынған Газа жөніндегі бейбіт жоспар бойынша келіссөздерді жалғастыруға кіріскенін мәлімдеді, деп хабарлайды Reuters.
Ведомствоның хабарлауынша, Қатар ХАМАС қозғалысының АҚШ-қа берген жауабын құптап отыр. Алдағы уақытта тараптар атысты тоқтату және тұтқындарды босату мәселелері бойынша келіссөздерді жалғастырмақ.
Еске сала кетейік, Трамп ХАМАС-қа жоспарды қабылдау жексенбіге дейін уақыт берген болатын.