    Қатар Трамп жоспары бойынша келіссөздерді жалғастыруға кірісті

    АСТАНА. KAZINFORM – Қатар сыртқы істер министрлігі АҚШ президенті Дональд Трамп ұсынған Газа жөніндегі бейбіт жоспар бойынша келіссөздерді жалғастыруға кіріскенін мәлімдеді, деп хабарлайды Reuters.

    Қатар Трамп жоспары бойынша келіссөздерді жалғастыруға кірісті
    Фото: www.whitehouse.gov

    Ведомствоның хабарлауынша, Қатар ХАМАС қозғалысының АҚШ-қа берген жауабын құптап отыр. Алдағы уақытта тараптар атысты тоқтату және тұтқындарды босату мәселелері бойынша келіссөздерді жалғастырмақ.

    Еске сала кетейік, Трамп ХАМАС-қа жоспарды қабылдау жексенбіге дейін уақыт берген болатын.

    Тегтер:
    АҚШ Әлем жаңалықтары ХАМАС
    Олжас Сәндібек
    Олжас Сәндібек
    Автор
