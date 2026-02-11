Катонқарағай ауданында 4 ілбіс фототұзаққа түсіп қалды
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданында 4 ілбіс фототұзақ объективіне ілінді.
Бұл туралы Катонқарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркі өкілдері хабарлады. Фототұзақты орманшы Жомарт Аманбаев орнатқан.
Кадрлардан көрінгендей, ілбіс үш аланымен бірге келе жатыр.
- Бұл өте ерекше жағдай. Өйткені аландар анасының жанында шамамен екі жыл болады. Осы уақытта олар аң аулауды, қауіптен сақтануды үйренеді. Мұндай кадрлар ұлттық парк аумағында жануарлардың сирек түрлерінің өсіп-өнуіне қолайлы жағдай сақталып отырғанын көрсетеді, - делінген ақпаратта.
Қар барысы - Алтайдың асқақ таулары мен тұмса табиғатында мекендейтін, Қазақстанның Қызыл кітабына енген сирек жыртқыш.
Еске салсақ, осыған дейін Қызылордада биологиялық тепе-теңдікті сақтау үшін қасқыр ауланып жатыр.