    15:48, 11 Ақпан 2026 | GMT +5

    Катонқарағай ауданында 4 ілбіс фототұзаққа түсіп қалды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданында 4 ілбіс фототұзақ объективіне ілінді.

    Снежного барса с тремя детенышами сняли на видео в Восточном Казахстане
    Видеодан алынған скрин

    Бұл туралы Катонқарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркі өкілдері хабарлады. Фототұзақты орманшы Жомарт Аманбаев орнатқан.

    Кадрлардан көрінгендей, ілбіс үш аланымен бірге келе жатыр.

    - Бұл өте ерекше жағдай. Өйткені аландар анасының жанында шамамен екі жыл болады. Осы уақытта олар аң аулауды, қауіптен сақтануды үйренеді. Мұндай кадрлар ұлттық парк аумағында жануарлардың сирек түрлерінің өсіп-өнуіне қолайлы жағдай сақталып отырғанын көрсетеді, - делінген ақпаратта.

    Қар барысы - Алтайдың асқақ таулары мен тұмса табиғатында мекендейтін, Қазақстанның Қызыл кітабына енген сирек жыртқыш. 

    Еске салсақ, осыған дейін Қызылордада биологиялық тепе-теңдікті сақтау үшін қасқыр ауланып жатыр.

