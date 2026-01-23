Қызылордада биологиялық тепе-теңдікті сақтау үшін қасқыр ауланып жатыр
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Қызылорда облысында қоршаған ортадағы биологиялық тепе-теңдікті сақтау мақсатында жыртқыш аңдардың санын реттеу бағытында жұмыс жүргізіліп келеді.
Облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы өткен жылы 167 рейдік іс-шара ұйымдастырды.
— Нәтижесінде 47 қасқыр, 6 шибөрі ауланды. Сонымен бірге биыл 13-22 қаңтар аралығында Жаңақорған орман және жануарлар дүниесін қорғау мекемесінің қызметкерлері Жаңақорған ауданындағы Қожакент, Машбек, Қыркеңсе, Жаңаарық, Өзкент, Түгіскен ауылдық округтерінің құм жақ беткейінде жыртқыш аңдар аулады. Рейд барысында 2 қасқыр, 90 шибөрі ұсталды, — делінген хабарламада.
Айта кетейік, Қазақстан аумағында қасқыр мен шибөрі санын реттеуге қатысты жуырда биологиялық негіздеме әзірленгені белгілі болды.