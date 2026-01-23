KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    06:34, 23 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қызылордада биологиялық тепе-теңдікті сақтау үшін қасқыр ауланып жатыр

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Қызылорда облысында қоршаған ортадағы биологиялық тепе-теңдікті сақтау мақсатында жыртқыш аңдардың санын реттеу бағытында жұмыс жүргізіліп келеді.

    қасқыр
    Фото: Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті

    Облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы өткен жылы 167 рейдік іс-шара ұйымдастырды.

    — Нәтижесінде 47 қасқыр, 6 шибөрі ауланды. Сонымен бірге биыл 13-22 қаңтар аралығында Жаңақорған орман және жануарлар дүниесін қорғау мекемесінің қызметкерлері Жаңақорған ауданындағы Қожакент, Машбек, Қыркеңсе, Жаңаарық, Өзкент, Түгіскен ауылдық округтерінің құм жақ беткейінде жыртқыш аңдар аулады. Рейд барысында 2 қасқыр, 90 шибөрі ұсталды, — делінген хабарламада. 

    Айта кетейік, Қазақстан аумағында қасқыр мен шибөрі санын реттеуге қатысты жуырда биологиялық негіздеме әзірленгені белгілі болды.

    Тегтер:
    Табиғат Аңшылық Қызылорда облысы Жануарлар
    Назерке Саниязова
    Назерке Саниязова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар