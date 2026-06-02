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    Қауіпті өндірістер қатаң бақылауда: 10 мыңнан астам заңбұзушылық анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM – Елімізде өнеркәсіптік қауіпсіздікті мемлекеттік бақылау мен қадағалаудың жаңа механизмі енгізілді, онда барлық кәсіпорындар толықтай қамтылады. Бұл туралы Төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов Үкіметте баяндады.

    БҚО-ның өнеркәсіптік әлеуеті: консервілерден мұнай-газ жабдықтарына дейін
    Фото: Үкімет

    Өткен жылмен салыстырғанда, биылғы 5 айда кәсіпорындарға жүргізілген тексерулер саны 2,5 есеге артқан.

    – Нәтижесінде 10 мыңнан астам өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының бұзушылығы анықталды. Әртүрлі санаттағы 523 қызметкер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Айыппұлдардың жалпы сомасы 6 млн теңгеден 62 млн теңгеге дейін ұлғайды, – деді Ш.Әрінов.

    Қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін өрескел бұзушылықтар анықталған 600-ден астам нысан мен техникалық құрылғылардың жұмысы тоқтатылды.

    – Алайда жекелеген кәсіпорындар енгізілген шектеулерді елемей, төтенше жағдайлардың туындау қаупін арттырып, өз жұмыстарын жалғастырып жатыр. Сол себепті осындай жауапсыз нысан иелеріне қатысты қосымша шаралар қабылданады, – деді ТЖ министрі.

    Айта кетейік, бүгін Үкімет жұмыс орнындағы қауіпсіздік мәселесін қарастырып жатыр.

    Бұған дейін сала министрі жұмысшылар қаза тапқан «Востокцветмет» пен «Қазцинктегі» апат бойынша тергеу жүріп жатқанын айтқан еді.

    Үкімет Өнеркәсіп Қауіпсіздік
    Айжан Серікжанқызы
    Айжан Серікжанқызы
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