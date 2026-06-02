Қауіпті өндірістер қатаң бақылауда: 10 мыңнан астам заңбұзушылық анықталды
АСТАНА. KAZINFORM – Елімізде өнеркәсіптік қауіпсіздікті мемлекеттік бақылау мен қадағалаудың жаңа механизмі енгізілді, онда барлық кәсіпорындар толықтай қамтылады. Бұл туралы Төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов Үкіметте баяндады.
Өткен жылмен салыстырғанда, биылғы 5 айда кәсіпорындарға жүргізілген тексерулер саны 2,5 есеге артқан.
– Нәтижесінде 10 мыңнан астам өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының бұзушылығы анықталды. Әртүрлі санаттағы 523 қызметкер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Айыппұлдардың жалпы сомасы 6 млн теңгеден 62 млн теңгеге дейін ұлғайды, – деді Ш.Әрінов.
Қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін өрескел бұзушылықтар анықталған 600-ден астам нысан мен техникалық құрылғылардың жұмысы тоқтатылды.
– Алайда жекелеген кәсіпорындар енгізілген шектеулерді елемей, төтенше жағдайлардың туындау қаупін арттырып, өз жұмыстарын жалғастырып жатыр. Сол себепті осындай жауапсыз нысан иелеріне қатысты қосымша шаралар қабылданады, – деді ТЖ министрі.
Айта кетейік, бүгін Үкімет жұмыс орнындағы қауіпсіздік мәселесін қарастырып жатыр.
Бұған дейін сала министрі жұмысшылар қаза тапқан «Востокцветмет» пен «Қазцинктегі» апат бойынша тергеу жүріп жатқанын айтқан еді.