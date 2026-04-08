Қайрат Боранбаевтан тәркіленген қонақүй жекешелендіріледі
АСТАНА. KAZINFORM – Астана қалалық мәслихатының тұрақты комиссиясы Қайрат Боранбаевтың меншігінен мемлекетке қайтарылып, кейін сенімгерлік басқаруға берілген Comfort Hotel Astana қонақүйін биыл жекешелендірілетін нысандар тізіміне қосты.
Қалалық активтер мен мемлекеттік сатып алу басқармасының басшысы Нұрлан Әлімжановтың сөзінше, биыл Астана әкімдігінің коммуналдық меншігінен жекеге сатылуға тиіс 4 нысанның ішінде Comfort Hotel Astana да бар.
- Қазір бұл нысан сенімгерлік басқаруда. Табысы жыл сайын 20 пайыз өсіп жатыр. Сенімгерлік арқылы басқарып отырған компанияның бірінші болып сатып алу құқығы бар. Жыл аяғына да дейін ол құқықтарын пайдаланбаса, ашық саудаға шығарамыз, - деді қалалық инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасының басшысы Халел Әкімжанов.
Депутаттар ұсынысты бірауыздан мақұлдап, жекешелендіру тізімін бекітті.
