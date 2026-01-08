«Қайрат» – «Брюгге» арасындағы ойынның билеттері сатылымға шықты
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматының «Қайрат» футбол клубы УЕФА Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіндегі жетінші тур аясында Бельгияның «Брюгге» командасымен ойнайды. Қазір бұл матчтың билеттері сатылымға шықты.
Кездесу 20 қаңтарда «Астана Арена» стадионында өтеді. Ойынның Қазақстан уақытымен сағат 20:30-да басталады.
Билеттердің бағасы орын санатына қарай 15, 25 және 35 мың теңге болып белгіленген.
Сатып алушы билетті алу үшін ЖСН, ұялы телефон нөмірі және электронды пошта мекенжайын көрсетуі қажет. Бір қолға екі билеттен артық сатылмайды, төлем тек бір банк картасымен жүзеге асырылады.
Билеттер электронды форматта беріледі: матч күні SMS-хабарлама жолданып, көрсетілген электронды поштаға QR-билет сілтемемесі жіберіледі.
Билеттерді Freedom SuperApp және Qairat SuperApp мобильді қолданбаларынан сатып алуға болады.
Билет операторлары жанкүйерлерді тек ресми сервистерді пайдалануға және делдалдар мен жалған ұсыныстардан сақ болуға үндеді. Билеттерді бейтаныс адамдардан сатып алғандар стадионға кіре алмай қалуы мүмкін. Мұндай жағдайда қаражат қайтарылмайды.
Айта кетейік, Чемпиондар лигасындағы алты матчтан кейін «Қайрат» бір ұпаймен турнир кестесінде 36-орында тұр. Алдыңғы турда алматылық команда грекиялық «Олимпиакос» командасынан 0:1 есебімен жеңілген еді.
Сондай-ақ «Қайрат» 28 қаңтарда сырт алаңда лондондық «Арсеналмен» кездеседі.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстан Премьер-лигасында топ жарып, клуб тарихында Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне алғаш рет жолдама алған «Қайраттың» құрамында 2025 жылдың қорытындысы бойынша бірқатар өзгеріс болғанын жазғанбыз.