«Қайрат» футзал клубы «Картахенамен» матч алдында жанкүйерлеріне үндеу жасады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – «Қайрат» футзал клубының басшылығы мен ойыншылары UEFA Чемпиондар лигасының ширек финалында Испанияның «Картахена» командасына қарсы өтетін матч туралы айтып, алдағы ойындарға қатысты жоспарымен бөлісті.
Команда Еуропаның басты турнирінің ширек финалына жолдама алып, 23 ақпанда Алматыдағы Балуан Шолақ атындағы Спорт сарайында испаниялық «Картахена» клубына қарсы алғашқы ойынын өткізеді. Қарымта кездесу 6 наурызда Испанияда өтеді, екі ойынның қорытындысы бойынша жеңіске жеткен команда UEFA Чемпиондар лигасының Төрттік финалына шығады.
«Қайрат» футзал клубының спорт директоры Густаво Парадеда мен команда капитаны Біржан Оразов клубтың жоспарлары туралы айтты.
UEFA Чемпиондар лигасының осы маусымы футзал үшін ерекше болды: жарыс алғаш рет үйде және сырт алаңда өтетін матчтар форматында ұйымдастырылып отыр. Бұл жарысты тартысқа толы етіп, көрерменнің делебесін қоздырды. Айта кетейік, өткен маусымда алматылық клуб Чемпиондар лигасының финалына дейін жетіп, күміс жүлдені иеленген.
– Ақпан айында UEFA кубогы үшін ойнаймыз. Біз осы кубокты екі рет жеңіп алғанбыз. Бұл – ең жоғары деңгейдегі жарыс. Сонымен қатар биыл алматылық клубтың құрылғанына – 30 жыл. Сондықтан осы жылы үшінші UEFA кубогын алуды көздеп отырмыз. Әрине, қарсыласымыз да өте мықты Испанияның «Картахена» командасы, олар – өз елдерінің абсолютті чемпиондары. Бізді өте тартысты ойын күтіп тұр. Алғашқы матчты Алматыда өткіземіз. 23 ақпанда жанкүйерлеріміздің қолдауын асыға күтеміз, баршаңызды Балуан Шолақ атындағы Спорт сарайына шақырамыз. Сіздер қолдасаңыздар, жеңіске жету жеңілдеу болады, - деді Густаво Парадеда.
1995 жылы Алматыда құрылған «Қайрат» футзал клубы осы уақыт ішінде Қазақстандағы ең атақты клубқа айналды. Команда UEFA Чемпиондар лигасының екі дүркін жеңімпазы (2013 және 2015 жылдар), Қазақстан чемпионатының 21 дүркін чемпионы, соның ішінде қатарынан 20 чемпиондық атаққа қол жеткізген бірегей серияның иегері, сондай-ақ Қазақстан кубогы мен Суперкубогының бірнеше дүркін жеңімпазы болды.
2024-2025 маусымында «Қайрат футзал» тағы бір маңызды қадам жасап, әйелдер командасын құрды. Қазақстан чемпионатындағы дебюттік маусымында әйелдер командасы бірден ел чемпионы атанды.
Еске салайық, бұған дейін қазақстандық «Қайрат» командасы халықаралық Futsal Planet премиясына үміткер ретінде ұсынылғанын хабарлағанбыз.