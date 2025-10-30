Футзал: «Қайрат» пен «Семей» бүгін Чемпиондар лигасындағы екінші ойынын өткізеді
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық «Қайрат» пен «Семей» футзал клубтары UEFA Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіндегі кезекті ойынын өткізеді.
Алдымен жергілікті уақыт бойынша 20:30-да «Семей» франциялық «Этуаль» командасымен кездеседі.
Қазақстандық клуб үшінші топта бұған дейін 29 қазан күні «Хрудим» командасын 9:5 есебімен жеңген болатын. Олар үшінші ойынын 1 қарашада «Пальма» (Испания) клубына қарсы өткізеді.
Барлық ойын Испаниядағы «Пальма» клубының алаңында болады.
Ал, «Қайрат» командасы 30 қазанда 20:50-де Португалияның «Спортинг» клубымен кім мықтыны анықтайды.
Кездесу «Qazsport» телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі.
Алматылық клуб бұдан бұрын Хорватияның «Ново Вриеме» командасын 3:2 есебімен жеңген. Топтағы үшінші кездесуін 1 қарашада «Приштина» клубына қарсы өткізеді.
29 қазан мен 1 қараша аралығында жоспарланған кездесулер Хорватиядағы Макарска қаласында өтеді.
Үздік төрттіктің финалы 2026 жылдың мамыр айында Италияның Пезаро қаласында болады.