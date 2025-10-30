KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:18, 30 Қазан 2025 | GMT +5

    Футзал: «Қайрат» пен «Семей» бүгін Чемпиондар лигасындағы екінші ойынын өткізеді

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық «Қайрат» пен «Семей» футзал клубтары UEFA Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіндегі кезекті ойынын өткізеді. 

    «Қайрат» пен «Семей» бүгін Чемпиондар лигасындағы екінші ойынын өткізеді
    Фото: «Қайрат» футзал клубы

    Алдымен жергілікті уақыт бойынша 20:30-да «Семей» франциялық «Этуаль» командасымен кездеседі. 

    Қазақстандық клуб үшінші топта бұған дейін 29 қазан күні «Хрудим» командасын 9:5 есебімен жеңген болатын. Олар үшінші ойынын 1 қарашада «Пальма» (Испания) клубына қарсы өткізеді. 

    Барлық ойын Испаниядағы «Пальма» клубының алаңында болады.

    Ал, «Қайрат» командасы 30 қазанда 20:50-де Португалияның «Спортинг» клубымен кім мықтыны анықтайды. 

    Кездесу «Qazsport» телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі. 

    Алматылық клуб бұдан бұрын Хорватияның «Ново Вриеме» командасын 3:2 есебімен жеңген.  Топтағы үшінші кездесуін 1 қарашада «Приштина» клубына қарсы өткізеді. 

    29 қазан мен 1 қараша аралығында жоспарланған кездесулер Хорватиядағы Макарска қаласында өтеді.  

    Үздік төрттіктің финалы 2026 жылдың мамыр айында Италияның Пезаро қаласында болады.

    Тегтер:
    Семей Алматы Спорт Чемпиондар лигасы футзал
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
    Соңғы жаңалықтар