«Қайрат» – «Реал Мадрид» матчы: билеттерді қашан және қайдан сатып алуға болады
АСТАНА. KAZINFORM – Алматының «Қайрат» клубы 30 қыркүйекте Чемпиондар лигасының топтық кезеңінде мадридтік «Реалды» қабылдайды.
Тарихи кездесу Алматының Орталық стадионында өтеді. Ойын астаналық уақытпен 21:45-те басталады.
24 мың жанкүйерге арналған аренаның трибуналары лық толады деп күтілуде. Бұл матчқа Қазақстанмен қатар көршілес елдердің жанкүйерлері де зор қызығушылық танытып отыр.
Билеттерді қайдан алуға болады?
Алдыңғы матчтарға билеттер клубтың ресми арналарында сатылған болатын: Qairat SuperApp қосымшасы, клубтың ресми сайты (билеттер бөлімі), Freedom SuperApp (билеттер бөлімі) және Ticketon платформасы. Бір қолға бес билеттен артық берілмеген. Клуб баспасөз қызметі жанкүйерлерге сатып алу процесін жеңілдету үшін алдын ала тіркелуді ұсынады.
Алайда сұраныстың жоғары болуына байланысты билеттер тез өтіп кетеді. Бұған дейінгі ойындарға билеттер екі сағат ішінде сатылып біткен еді.
Кейін әлеуметтік желілерде оларды қайта сатушылар 50-80 мың теңгеге дейінгі бағамен ұсынған.
Осыған орай қазақстандық жанкүйерлер GosRating.com сайтында петиция жариялап, бір адамға екі билеттен артық сатпау және ЖСН арқылы тексеріс енгізу туралы ұсыныс білдірді.
Қашан сатылады?
Ресми сату күні әзірге жарияланған жоқ. Әдетте билеттер матчқа 1-2 апта қалғанда сатылымға шығады. Дегенмен, бұл жолы сатылым үш апта бұрын да басталуы мүмкін.
Ақпарат клубтың ресми арналарында жарияланады. Жанкүйерлерге push-хабарламаларға сеніп қалмай, ресми арналарды өздері бақылап отыру ұсынылады.
Бағасы қанша?
Іріктеу кезеңінде билеттер 1500 теңгеден басталған болатын.
Алайда топтық кезеңде, әсіресе «Реалға» қарсы матчқа баға едәуір қымбат болуы ықтимал. Бұл – кездесудің мәртебесіне және оған деген жоғары сұранысқа байланысты.
Қалай сатып алынады?
Сатылым басталған сәтте виртуалды кезек құрылады. Ол кездейсоқ тәртіппен жүреді. Бос орындар санаулы минут ішінде өтіп кететіндіктен, жанкүйерлерге жылдам әрекет ету қажет.
Төлем онлайн жасалады, билеттер электронды түрде беріледі.
Еске сала кетейік, «Қайрат» алғаш рет өз тарихында Чемпиондар лигасының топтық кезеңіне шықты.
Алматы клубы іріктеу кезеңінде Словенияның «Олимпиясын», Финляндияның «КуПС» клубын, Словакияның «Слованын» және Шотландияның «Селтигін» тізе бүктірді.