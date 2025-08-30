16:09, 30 Тамыз 2025 | GMT +5
«Қайрат» – «Реал Мадрид» матчы қай күні өтеді
АСТАНА. KAZINFORM – Алматының «Қайрат» клубы УЕФА Чемпиондар Лигасының негізгі кезеңінде мадридтік «Реалға» қарсы ойын өткізеді, деп хабарлайды Sports.kz.
Кездесу 30 қыркүйек күні Алматының Орталық стадионында өтеді.
Матч жергілікті уақыт бойынша сағат 21:45-те басталады.
Айта кетейік, бұл корольдік клубтың Қазақстанға алғаш рет ресми сапармен келуі болмақ.
Рафаэль Уразбахтиннің шәкірттері Лига аясында өз алаңында «Брюгге», «Пафос» және «Олимпиакоспен» бәсекеге түседі.
Ал сырт алаңда лондондық «Арсеналға», миландық «Интерге» және даттың «Копенгагеніне» қарсы ойнайды.
Бұған дейін «Реал» басшылығы «Қайратқа» қарсы матч туралы пікір білдірді.