«Реал» басшылығы «Қайратқа» қарсы матч туралы пікір білдірді
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Мадридтік «Реалдың» институционалдық байланыстар жөніндегі директоры Эмилио Бутрагеньо алматылық «Қайратпен» алдағы кездесуге қатысты пікірін айтты.
Ол Realmadrid TV эфирінде Чемпиондар лигасының топтық кезеңіне арналған жеребе қорытындысына баға беріп, бұл турнирдің әдеттегідей өте қиын болатынын және қарсыластардың деңгейі жоғары екенін атап өтті. Бутрагеньоның айтуына қарағанда, матчтар тең дәрежеде өтеді деп жоспарланып отыр, сондықтан «Реалға» мұқият дайындалу қажет.
Ол алматылық «Қайратпен» өтетін ойынға ерекше назар аударды: мадридтік клуб тарихында алғаш рет Алматыда өнер көрсетпек.
– Біз бұрын-соңды олармен («Қайратпен» - авт.) ойнап көрмедік әрі олар өте алыста. Бұл да біздің тығыз кестемізді ескергенде назар аударатын қосымша фактор. Бұны қабылдап, ойынға жақсылап дайындалуымыз керек. Барлық матч маңызды болмақ, ал барлық қарсылас ерекше ынталанған. Біз жоғары деңгей көрсетіп, барлық ұсақ-түйекке мұқият болуымыз қажет. Осындай ерекшеліктер матчты көпшіліктің ойлағанынан да қиындатады, - деді Бутрагеньо.
Еске салайық, алматылық «Қайрат» алғаш рет өз тарихында Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне шықты. Топтық кезеңге жолдама алу үшін қазақстандық клуб словендік «Олимпияны» (екі матч қорытындысы бойынша 3:1), финдік «КуПС-ты» (3:2), словактың «Слованын» (1:1, пенальти — 4:3), сондай-ақ шотландиялық «Селтикті» (0:0, пенальти — 3:2) жеңді.
Кеше, 28 тамызда «Қайраттың» футболдан Чемпиондар лигасы негізгі кезеңіндегі қарсыластары анықталды.
Алматылық клуб енді «Реал Мадрид» (Испания), «Интер» (Италия), «Арсенал» (Англия), «Брюгге» (Бельгия), «Спортинг» (Португалия), «Олимпиакос» (Грекия), «Пафос» (Кипр), «Копенгаген» (Дания) клубтарымен ойнайды.