«Қайраттың» футболдан Чемпиондар лигасы негізгі кезеңіндегі қарсыластары анықталды
АСТАНА. KAZINFORM - Алматылық «Қайрат» командасының футболдан UEFA Чемпиондар лигасы негізгі кезеңіндегі қарсыластары анықталды.
Дәл қазір Францияның Монако қаласында аталған турнирдің жеребе тарту рәсімі болды.
Алматылық клуб енді «Реал Мадрид» (Испания), «Интер» (Италия), «Арсенал» (Англия), «Брюгге» (Бельгия), «Спортинг» (Португалия), «Олимпиакос» (Грекия), «Пафос» (Кипр), «Копенгаген» (Дания) клубтарымен ойнайды.
Еліміздің атынан аталған турнирде алматылық «Қайрат» сынға түсіп жатыр. Қазақстандық команда доп додасында барлығы 8 ойын өткізеді. Оның 4-еуі өз алаңында болса, 4-еуі сырт алаңға жоспарланған.
Негізгі кезеңде барлығы 36 команда сынға түседі. Бірінші тур биыл 16 қыркүйекте басталса, сегізінші тур 2026 жылдың 28 қаңтарында болады. Ал плей-офф 16-18 ақпан, 1/8 финал 10-11 наурыз, ¼ финал 7-8 сәуір, ½ финал 28-29 сәуір, финал 30 мамырға белгіленген.
Жарыс ережесіне сәйкес 1-8 орын алған командалар бірден 1/8 финалға жолдама алады. Ал 9-24 орын алған клубтар 1/16 финалда сынға түсіп, жарыстың келесі сатысына шығады. Қалған командалар еурододадағы жарыс жолын аяқтайды.
Алматылық футболшылар аталған турнирдің алғашқы үш іріктеу кезеңінде Словенияның «Олимпия» (1:1, 2:0), Финляндияның КуПС клубтарын (0:2, 3:0), Словакияның «Слован» (1:0, 0:1, пенальтиден 4:3) командасын қапы қалдырып кетті. Ал плей-офф кезеңінде Шотландияның «Селтик» командасын (0:0, 0:0, пенальтиден 3:2) жеңіп, негізгі кезеңге жолдама алған еді.
Қазақстандық команда еліміздің атынан Чемпиондар лигасының жаңартылған нұсқасында бақ сынайтын алғашқы команда атанып отыр.
Қазірге дейін 2015/2016 жылғы маусымда елордалық «Астана» командасы Чемпиондар лигасы топтық кезеңінде сынға түскен еді.