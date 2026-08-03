«Қайраттың» Чемпиондар лигасы плей-офф кезеңіндегі ықтимал қарсыласы анықталды
АСТАНА. INFORMSPORT — Бүгін, 3 тамызда Швейцарияның Ньон қаласында UEFA Чемпиондар лигасы плей-офф кезеңінің жеребесі тартылып, қазақстандық «Қайрат» (Алматы) командасының ықтимал қарсыласы анықталды.
Плей\-офф кезеңінде алматылық ұжым Грекияның АЕК клубымен кездесуі мүмкін. Бұл ойындар 18-19, 25-26 тамыз күндеріне белгіленген.
Қазақстандық команда оған дейін 4 және 11 тамызда үшінші іріктеу кезеңінде Болгарияның «Левски» (София) клубымен шеберлік байқасады.
Қазірге дейін алматылық команда алғашқы екі іріктеу кезеңінде Черногорияның «Сутьеска» клубынан (2:1, 2:0), Черногорияның Кипрдің «Омония» (1:0, 0:1, пенальтиден 6:5) клубтарын қапы қалдырған еді.
Айта кетсек, алматылық клуб өткен маусымда Чемпиондар лигасының негізгі кезеңінде Португалияның «Спортинг» (1:4), Испанияның «Реал Мадрид» (0:5), Италияның «Интер» (1:2), Грекияның «Олимпиакос» (0:1), Данияның «Копенгаген»(2:3), Бельгияның «Брюгге» (1:4), Англияның «Арсенал» (2:3) клубытарына жол берсе, Кипрдің «Пафосымен» 0:0 есебімен тең түскен еді.
Сондай-ақ бүгін қостанайлық «Тобылдың» UEFA Конференция лигасы үшінші іріктеу кезеңіндегі ықтимал қарсыасы белгілі болады. Оған дейін қазақстандық клуб үшінші іріктеу кезеңінде Сербияның «Партизан» командасымен жасыл алаңға шығады. Олар екінші іріктеу кезеңінде Литваның «Паневежис» (1:1, 2:2, пенальтиден — 3:2) клубын қапы қалдырған еді.