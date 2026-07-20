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    Қайтарылған активтер қаржысына Арқалық университеті толық жаңартылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Арқалық қаласында «Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық университетінің ғимаратын реконструкциялау» әлеуметтік жобасы толық аяқталды. Жобаның жалпы құны — 1,9 млрд теңге.

    Қайтарылған активтер қаржысына Арқалық университеті толық жаңартылды
    Видеодан алынған кадр

    ҚР Бас прокуратурасы баспасөз қызметінің хабарлауынша, жоба органның заңсыз шығарылған активтерді қайтару жөніндегі жүргізіп жатқан жұмысы аясында Арнайы мемлекеттік қордың қаражаты есебінен іске асырылды.

    — Реконструкция нәтижесінде шамамен 2,5 мың студенттің білім алуына, университеттің профессор-оқытушылар құрамының тиімді еңбек етуіне қолайлы әрі заманауи жағдай жасалды. Сонымен қатар бұл жоба өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына серпін беріп, білікті мамандар даярлау ісін одан әрі жетілдіруге мүмкіндік береді, — делінген хабарламада.

    Ведомствоның мәліметінше, биыл Қостанай облысында мемлекетке қайтарылған активтер есебінен қалыптастырылған Арнаулы мемлекеттік қордың қаражаты арқылы 6 әлеуметтік нысанның құрылысы мен реконструкциясы жоспарланған.

    Олардың қатарында Арқалықтағы әуежай, аурухана, перзентхана және студенттер жатақханасы, Жітіқара қаласындағы емхана, сондай-ақ Денисов ауданының Перелески ауылындағы дәрігерлік амбулатория бар.

    Еске салайық, бұған дейін Балқашта мемлекетке қайтарылған активтер есебінен әуежай реконструкциясы аяқталғанын хабарлаған едік.

     

    Қостанай облысы Заңсыз активтер ЖОО-лар Арқалық
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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