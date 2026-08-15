Қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқовтың туғанына 96 жыл
АСТАНА.KAZINFORM — Бүгін қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқовтың туғанына 96 жыл толды. Аса көрнекті сазгер, ән жанрының әйгілі майталманы, Қазақстан мәдениетіне еңбегі сіңген қайраткер, осы замандағы қазақ эстрадасының негізін салушылардың бірі, Қазақстанның халық әртісі. Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрлігі мәлім етті.
Сазгер Оңтүстік Қазақстан облысының Қызылқұм ауданында дүниеге келді. Бала кезінен бойындағы бар талантын алқалы жиын, аламан бәйгелерде көрсете білді. 1950 жылдан бастап шығармашылықпен түбегейлі түрде шұғылданды. 1956-1962 жж. Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваториясында В. В. Великанов сыныбында оқыды. Шәмші әндері ғажайып саздылығымен, сылдырап аққан бұлақ суындай тап-таза сыңғырымен, лирикалық наздылығымен ерекшеленеді. Оның шығармашылық жағынан сіңірген еңбегі қазақ эстрадалық әндерінің әуенін ұлттық нақышпен құнарландыруында, яғни халықтық қайнармен қабыстыруында жатыр. Ал бұл оның қазақ жұртының музыкалық дәстүрі сүтін еміп өскендігіне дәлел.
Осылайша бағзы мен бүгінгі мақамдарды керемет ұштастыруы Ш. Қалдаяқов туындыларының даңқын дүрілдетіп шығарып, дүйім далаға кең жайылуға кепілдік берді. Мұхтар Әуезов өмірден озар тұсында университет студенттері алдында сөйлеген әйгілі сөзінде Шәмші саздарын Ақан, Біржан өнерпаздығынан кейінгі бір «жыл келгендей жаңалық» сезіндіретін үздік құбылыс ретінде бағалағаны мәлім. Жұрт аузында «бүкіл қазақ еліне ән салдырған Шәмші» атануының сыры сонда. Сазгер әндері, әсіресе, 60-70-жылдардагы жастардың аузында жүрді. Кешеулеген «хрущевтік жылымық» дәуірінің жас адамдары шетел композиторлары мен орындаушыларына, мәселен, «Биттлзге» қалай ынтықса, қазақстандық өз сазгерлерімізді де солай сүйіп тыңдады. Бұл соңғысы мен арасында, әрине, Қалдаяқов бірінші орында тұрды.
Әсем да ақылды көкөрім жасты ғана емес, ересек, егде қауымның да, сан түрлі мамандық, алуан ұлт адамдарының да көңілін баурап алды. Халық арасында әсіресе күллі отаншылдық, елшілдік нотасын тап басқан «Менің Қазақстаным» туындысы айрықша мәшһүр болды. 1986 жылы Желтоқсан көтерілісіне қатысушы ұл-қыздар Алматы алаңдары мен көшелерінде Шәмшінің осы әнін ұрандай шырқап шықты. 2005 жылдан «Менің Қазақстаным» туындысы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік әнұраны болып бекітілді.
Шәмшінің әндері — уақыт озған сайын қадірі арта түсетін, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан асыл мұра. «Менің Қазақстаным», «Арыс жағасында», «Ақ бантик» және басқа да көптеген туындылары бірнеше буынның қуанышы мен мұңын, махаббаты мен үмітін әуенмен өрнектеген өлмес шығармаларға айналды. Оның әуендерінен қазақ даласының кең тынысы, ұлттық болмыс пен жүрекке жақын ерекше сыршылдық сезіледі. Сондықтан Шәмші Қалдаяқовтың әндері әлі де миллиондаған тыңдарманның көңілінен берік орын алып келеді. Шәмшінің мәңгілік әуендері қазақ халқымен бірге жасай бермек.
Еске сала кетейік, бұған дейін Астанада Шәмші Қалдаяқов көшесінде «Шәмші әлемі» атты музыкалық инсталляция орнатылды.
Шәмші әулеті композитор әндеріне сөз жазған авторлардың ұрпағына іздеу салған болатын.