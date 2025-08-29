KZ
    20:56, 29 Тамыз 2025 | GMT +5

    Kazakh Tourism Development компаниясының бас атқарушы директоры тағайындалды

    АСТАНА. KAZINFORM – «Бәйтерек» холдингі құрамындағы жеке компания – Kazakh Tourism Development (KTD) Бас атқарушы директор қызметіне Ержан Еркінбаев тағайындалды. Бұл шешімді KTD директорлар кеңесі қабылдады.

    Ержан Еркінбаев
    Фото: Экономика министрлігі

    Kazakh Tourism Development компаниясы еліміздің басым туристік бағыттарының бірі – Алматы тау-кен кластерін дамытудың кешенді бағдарламасын іске асыру үшін құрылған жобалық кеңсе болып табылады.

    Ержан Еркінбаев Қазақ Мемлекеттік Заң академиясын, Халықаралық бизнес академиясын тәмамдаған, сондай-ақ Париж бизнес мектебінің MBA дәрежесіне ие.

    Оның туризм және мемлекеттік басқару саласында тәжірибесі мол. Бұған дейін ҚР Туризм және спорт вице-министрі қызметін атқарған.

    Айта кетейік, бұған дейін Ержан Еркінбаевтың Туризм және спорт вице-министрі қызметінен қызметінен босатылғаны мәлім болған.

