Kazakh Tourism Development компаниясының бас атқарушы директоры тағайындалды
АСТАНА. KAZINFORM – «Бәйтерек» холдингі құрамындағы жеке компания – Kazakh Tourism Development (KTD) Бас атқарушы директор қызметіне Ержан Еркінбаев тағайындалды. Бұл шешімді KTD директорлар кеңесі қабылдады.
Kazakh Tourism Development компаниясы еліміздің басым туристік бағыттарының бірі – Алматы тау-кен кластерін дамытудың кешенді бағдарламасын іске асыру үшін құрылған жобалық кеңсе болып табылады.
Ержан Еркінбаев Қазақ Мемлекеттік Заң академиясын, Халықаралық бизнес академиясын тәмамдаған, сондай-ақ Париж бизнес мектебінің MBA дәрежесіне ие.
Оның туризм және мемлекеттік басқару саласында тәжірибесі мол. Бұған дейін ҚР Туризм және спорт вице-министрі қызметін атқарған.
Айта кетейік, бұған дейін Ержан Еркінбаевтың Туризм және спорт вице-министрі қызметінен қызметінен босатылғаны мәлім болған.