Қазақстан алдағы үш жылда цифрлық елге айналуы керек - Қасым-Жомарт Тоқаев
ТАРАЗ. KAZINFORM - Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Жамбыл облысы тұрғындарымен кездесуі барысында жасанды интеллекті мен цифрлық экономика – дамыған елдерге тән басты үрдіс екенін атап өтті.
- Мен үш жыл ішінде Қазақстан цифрлық ел болу керек деген мақсатты айқындадым. Жасанды интеллекті мен цифрлық экономика – дамыған елдерге тән басты үрдіс. АҚШ және Қытай – бұл саладағы ең озық елдер. Қазақстан да өркениеттің даңғыл жолынан шет қалмауы керек. Сондай жағдай болса, келер ұрпақ бізді кешірмейтіні сөзсіз. Ондай қателікке жол бермейміз. Жолдауымда мен осы тақырыпқа көп зейін қойдым. Қазіргі таңда Үкімет белсенді жұмысқа кірісті, біраз жоба іске асырылды, бірақ алдымызда ауқымды жұмыс бар, - деді Мемлекет басшысы.
Сондай-ақ ол алдағы жыл шын мәнінде үлкен бетбұрыс жылы болатынын жеткізді.
- Түбегейлі өзгерістердің жаңа кезеңі басталады. Бұл туралы кейінірек жариялап айтамын. Бәріміздің мақсат-мүддеміз – ортақ. Бұл – Әділетті, Қауіпсіз, Күшті және Таза Қазақстанды құру. Ең бастысы, еліміздің ынтымақ-бірлігі мықты болуы керек. Мемлекет пен қоғам бірлесіп, тығыз байланыста жұмыс істеуі қажет. Бір ел, бір халық болып, жұмыла білсек, міндетті түрде мақсатымызға жетеміз, - деді Мемлекет басшысы.
Айта кетейік, Мемлекет басшысы Жамбыл облысында жұмыс сапарымен жүр. Президент онда бірқатар өнеркәсіптік және әлеуметтік нысандарды аралап көрді.