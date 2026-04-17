Қазақстан атом энергетикасын дамыту үшін қандай технология қолданады
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан атом энергетикасын дамыту аясында алғашқы станциялар үшін III+ буындағы заманауи реакторлық технологияларды қолдануды жоспарлап отыр.
Атом энергиясы жөніндегі агенттіктің мәліметінше, бұл технологиялар жоғары сенімділігімен және қауіпсіздіктің озық жүйелерімен ерекшеленеді.
Атап айтқанда, реакторлар оператордың қатысуынсыз және сыртқы электрмен жабдықтаусыз жұмыс істей алатын пассивті қорғаныс механизмдерімен жабдықталған.
«Алғашқы станциялар үшін III+ буындағы заманауи реакторлық технологиялар таңдалды. Олар жоғары сенімділігімен және заманауи қауіпсіздік жүйелерімен, соның ішінде оператордың және сыртқы электрмен жабдықтаудың қатысуынсыз жұмыс істейтін пассивті қорғаныс механизмдерімен ерекшеленеді», – делінген агенттік хабарламасында.
Сондай-ақ жобалық шешімдер халықаралық тәжірибеге негізделген.
«Жобалық шешімдер халықаралық тәжірибені, соның ішінде Жапониядағы “Фукусима-Дайичи” атом электр станциясындағы апаттан алынған сабақтарды ескереді және тіпті өте сирек болатын ауыр апаттар кезінде радиоактивті материалдардың таралуын болдырмауға арналған арнайы шараларды қамтиды», – деп атап өтті ведомство.
Айта кетейік, Қазақстан мен Корея атом энергетикасы жобаларын бірлесіп дамытуға ниетті.