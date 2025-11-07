Қазақстан Ибраһим келісіміне қосылады
ВАШИНГТОН. KAZINFORM – Бұл - АҚШ-тың қолдауымен Израиль, араб және мұсылман әлемі арасындағы ынтымақтастық алаңы ретінде Ибраһим келісімдерін жаңғыртуға бағытталған қадам, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Америкалық Аxios басылымының хабарлауынша, Қазақстан мен Израиль 30 жылдан астам уақыттан бері дипломатиялық қарым-қатынастарды дамытып келеді. Алайда, жаңа келісім Вашингтонның бағалауынша, діни төзімділік пен өңіраралық диалогтың нышанына айналады.
🇰🇿🇺🇸New: Kazakhstan President Kassym-Jomart Tokayev is expected to announce during a meeting with President Trump on Thursday that his country will join the Abraham Accords, U.S. officials tell me. My story on @axioshttps://t.co/fkVtqI7B1Z— Barak Ravid (@BarakRavid) November 6, 2025
Ақ үйдегілер Қазақстанның келісімге қосылуы Газа секторындағы соғыстан кейін Израильді халықаралық қолдауды қалпына келтіру бағытындағы алғашқы қадам болатынын айтады.
АҚШ шенеунігінің сөзінше, келісімге жаңа мұсылман мемлекеттерінің қосылуы Израильдің легитимділігін нығайтып, өңірдегі бейбітшілік пен ынтымақтастыққа жасалған жаңа қадам болады.
Израильдің БАӘ, Бахрейн және Мароккомен қарым-қатынасын жетілдіру жөніндегі келісім Трамптың бірінші президенттік қызметіндегі шешуші дипломатиялық жетістік болатын.
Енді Вашингтон өңірлік ынтымақтастық пен дінаралық өзірі түсіністікті дамытуға екпін түсіре отырып, бұл форматты кеңейтуді көздеп отыр.
Ақ үй Сауд Арабиясының Тақ мұрагері Мұхаммед бин Салманның 18 қарашада Вашингтонға жасайтын сапарының алдында Авраам келісіміне серпін бермек.
Майамидегі экономикалық конференцияда сөйлеген сөзінде Трамп Сауд Арабиясының АҚШ-тағы елшісі, Рима бинт Бандарға Эр-Риядты келісімге мүше елдердің қатарынан көргісі келетінін айтқан.
Айта кетейік, Қасым-Жомарт Тоқаевтың Вашингтонға сапары Мемлекеттік хатшы Марк Рубиомен, Сауда министрі Говард Латникпен, сондай-ақ АҚШ Президентінің Оңтүстік және Орталық Азиядағы арнайы өкілі Серджио Гормен кездесуден басталды.
Сонымен қатар Қазақстан мен АҚШ аса маңызды минералдар туралы меморандумға қол қойды.