    17:33, 19 Қараша 2025 | GMT +5

    Қазақстан әйелдер құрамасы Ислам ынтымақтастығы ойындарының финалына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM – Гандболдан Қазақстан әйелдер құрамасы Эр-Риядтағы (Сауд Арабиясы) Ислам ынтымақтастығы ойындарының финалына шықты.

    Қазақстан әйелдер құрамасы гандболдан Ислам ынтымақтастығы ойындарының финалына шықты
    Фото: Тұрар Қазанғапов/ҚР ҰОК

    ҚР ҰОК мәліметінше, тартысқа толы жартылай финалда қазақстандық спортшылар Иран құрамасынан басым түсті. Ойын 28:25 есебімен Қазақстан құрамасының пайдасына аяқталды. Финалда Қазақстан Түркия құрамасымен кездеседі.

    Гандболдан Қазақстан әйелдер құрамасының қақпашысы Дамира Жапарова Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарының финалына шығуына қатысты пікір білдірді.

    Дамира Жапарова: финалға шыққанымызға өте қуаныштымын
    Фото: Нұрғали Жұмағазы/ҚР ҰОК

    Спортшының айтуынша, басты мақсат - алтын медаль.

    – Жеңіске жеткенімізге өте қуаныштымыз. Тартысқа толы ойын болды. Финалға шыққанымызға ерекше бақыттымын. Біз үшін бұл - алғашқы Ислам ойындары. Алғашқы жарысымызда-ақ финалға дейін жеттік. Енді Түркиямен бірінші орын үшін күресеміз. Мақсатымыз - алтын медаль алу. Түркияның ойынын алдын ала зерттеп шықтық. Бірақ алаңда бәрі өзгереді. Алда әлем чемпионаты да бар. Біз дайынбыз, - деді ол.

    Айта кетейік, грек-рим күресінен Қазақстан құрамасының балуаны Ислам Евлоев Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында күміс медальға ие болды.

