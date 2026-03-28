    02:20, 28 Наурыз 2026 | GMT +5

    Қазақстан әйелдер құрамасы хоккейден әлем чемпионатына дайындығын бастады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан әйелдер құрамасы шайбалы хоккейден Алматы қаласында оқу-жаттығу жиынын бастады. 

    Қазақстан хоккей федерациясы
    Фото: Қазақстан хоккей федерациясы

    Бұл жөнінде Қазақстан Ұлттық Олимпиада комитеті мәлім етті.

    Отандастарымыз Испанияның Пучсерда қаласында өтетін IB дивизионындағы әлем чемпионатына дайындалуда.

    Оқу-жаттығу жиынының бірінші кезеңі 1 сәуірде аяқталады. Одан кейін ұлттық құрама Испанияға аттанады.

    Кеңейтілген тізімге келесі хоккейшілер енгізілді:

    Қақпашылар: Вероника Агеева, София Агеева, Полина Говтва, Мария Яковлева (барлығы — «Торпедо», Өскемен), Арина Щеколова («Томирис», Астана).

    Қорғаушылар: Юлия Буторина, Александра Воронова, Дария Молдабай (барлығы — «Томирис», Астана), Зере Жұмаш, Эвелина Емцева (екеуі де — «Айсұлу Таңдаулы», Алматы), Ева Иншакова, Катрин Мескини, Кира Крухольская, Ульяна Куклина, Айдана Рахатқызы, Полина Яковлева (барлығы — «Торпедо»), Калима Нигматулина («Грация», Қарағанды).

    Шабуылшылар: Алина Жакулина, Рената Лившиц (екеуі де — «Грация», Қарағанды), София Зубкова, Варвара Краюшникова, Полина Мокина, Злата Попова, Дильназ Саяхатқызы, Мунира Саяхатқызы, Златоцвета Феоктистова (барлығы — «Торпедо», Өскемен), Регина Какаулина, София Муравьева, Анфиса Новикова, Мадианна Нүсіпова, Василиса Шуклина (барлығы — «Айсұлу Таңдаулы», Алматы), Екатерина Куценко, Анастасия Оразбаева, Надежда Филимонова, Александра Шегай (барлығы — «Томирис», Астана), Лариса Свиридова («Айсұлу», Алматы).
    Сондай-ақ «Айсұлу» хоккей клубының ойыншылары Аида Олжабаева, Пернеш Әшімова, Анна Пяткова, Мадина Тұрсынова, Елизавета Дюндина және Малика Алдабергенова әйелдер арасындағы Еуропа лигасының (EWHL) плей-офф кезеңіне қатысып жатыр. Олар ұлттық құраманың Испаниядағы оқу-жаттығу жиынына қосылады.

    Айта кетейік, әлем чемпионаты 12-18 сәуір аралығында өтеді. Біздің хоккейшілер Латвия, Нидерланд, Корея, Ұлыбритания және Испания құрамаларымен кездеседі.

    Ақбота Тұрсынбек
    Ақбота Тұрсынбек
