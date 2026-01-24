KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:55, 24 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қазақстан әйелдердің қауіпсіздігі бойынша ТМД елдерінен озық шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан ТМД елдері арасында «Әйелдер, бейбітшілік және қауіпсіздік» индексі бойынша көшбасшылар қатарына енді. Бұл туралы Қазақстандық қоғамдық даму институты хабарлады. 

    Қазақстан әйелдердің қауіпсіздігі бойынша ТМД елдерінен озық шықты
    Фото: Астана әкімдігі

    Осы айда Джорджтаун университетінің Women, Peace and Security платформасында жарияланған дерекке сәйкес, Қазақстан әлемнің 181 елі ішінде 72-орынға тұрақтаған. Ал ТМД кеңістігінде Армения мен Беларусьтен кейінгі үшінші орынға ие.

    Women, Peace and Security (WPS) индексі — елдердегі әйелдердің жағдайын, қауіпсіздігін және қоғам өміріне қатысу деңгейін кешенді түрде бағалайтын халықаралық көрсеткіш.

    Индекс 3 негізгі өлшемнен тұрады:

    — Инклюзия: білім алу деңгейі, еңбек нарығындағы үлесі, шешім қабылдау процесіне қатысуы және т. б.
    — Әділеттік: заң алдындағы теңдік, алалау мен кемсітудің болмауы және т. б.
    — Қауіпсіздік: тұрмыстағы зорлық-зомбылық, қоғамдағы қылмыс деңгейі және т. б.

    Айта кетелік Президент неке институтын «ер мен әйелдің ерікті, ресми одағы» деп заңмен бекітуді ұсынған еді

    Тегтер:
    ТМД Зорлық-зомбылық Қылмыс Рейтинг Әйел
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар