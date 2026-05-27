Қазақстан, Әзербайжан және Түркия волонтерлік қозғалысты дамытуға келісті
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның Әзербайжандағы елшілігінде «Қазақстан, Әзербайжан және Түркияның дамуына әйел-волонтерлердің қосқан үлесі» атты халықаралық форум өтті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Іс-шараны Қазақстанның Әзербайжандағы елшілігі мен Бакудегі халықаралық әйелдер клубы бірлесіп ұйымдастырды.
Форумға танымал қоғам қайраткерлері, кәсіпкер әйелдер, мемлекеттік органдардың, үкіметтік емес ұйымдардың және дипломатиялық корпустың өкілдері қатысты.
Қазақстанның Әзербайжандағы елшісі Әлім Байел форумның Әзербайжан Республикасының Тәуелсіздік күні мен Волонтерлер жылына орай ұйымдастырылғанын айтты.
Ол 2026 жыл БҰҰ шешімімен Тұрақты даму жолындағы халықаралық волонтерлер жылы болып жарияланғанын атап өтті.
Бұл бастаманы Қасым-Жомарт Тоқаев ұсынған.
Әлім Байел қазіргі қазақ қоғамындағы волонтерлік дәстүрдің бастауы ежелгі «асар» ұғымымен байланысты екенін айтты.
Әзербайжан парламентінің Отбасы, әйелдер және балалар істері комитетінің төрағасы Хиджран Гусейнова елдегі әйелдер белсенділігінің қалыптасу тарихы мен әйелдерді қолдау шаралары туралы баяндады.
Mexico елінің Әзербайжандағы елшісі Мария Виктория Ромеро Кабальеро форумға қатысушы мемлекеттердегі әйелдер волонтерлігіне қатысты бастамаларды қолдайтынын жеткізді.
Түркия елшісінің жұбайы Зөхре Акгюн балалар арасындағы аутизмді ерте анықтаудың маңызы туралы баяндама жасады.
Ол ерекше қажеттілігі бар балаларға құрдастарымен бірге білім алуға жағдай жасаудың маңызын айтып, Түркия тәжірибесімен бөлісті.
Форум барысында Қазақстан, Әзербайжан, Түркия, Молдова және АҚШ өкілдері әйел-волонтерлердің қоғамдағы рөлі туралы баяндамалар жасады.
Әсемгүл Байел, Астана әкімдігіне қарасты Қызмет көрсету және туризм колледжінің директоры Салтанат Басығараева және «Астана Жастары» жастар ресурстық орталығының волонтерлік қозғалысты дамыту департаментінің жетекшісі Эльвира Есмұханова Қазақстандағы волонтерлік қозғалыстың тәжірибесі мен жетістіктері туралы айтты.
Айтен Ширинова, Sky Line Partners компаниясының негізін қалаушы, сондай-ақ Çeşme агромәдени даму кооперативінің төрағасы Йешим Тюзюн Юксель әйелдер волонтерлігін дамытудың перспективалары мен қиындықтарына тоқталды.
Форум қорытындысында қатысушылар әйелдердің азаматтық бастамаларын қолдау және түркі кеңістігінде бірлескен жобаларды жүзеге асыру бағытында ынтымақтастық орнатуға келісті.
Іс-шарада Әзербайжан Республикасының еңбек сіңірген әртістері Ферғана Гасымова, Гүлянаг Маммадова және Гүляз Маммадова өнер көрсетті.
Сахнаға ерекше қажеттілігі бар балалар да шықты.
Баку қаласындағы халықаралық әйелдер клубы -1994 жылы құрылған үкіметтік емес коммерциялық емес ұйым.
