    21:25, 17 Қазан 2025 | GMT +5

    «Қазақстан Барысы — 2025» турниріне қатысатын балуандар салмақ өлшеді

    АСТАНА.KAZINFORM — «Қазақстан Барысы — 2025» республикалық турниріне қатысатын балуандар бүгін Астана қаласындағы «Damu Mall» сауда орталығында салмақ өлшеу рәсімінен өтті. 

    «Қазақстан Барысы — 2025» турниріне қатысатын балуандар салмақ өлшеді
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Аталған шарада биылғы жарысқа қатысатын 43 балуан көпшіліктің алдында таразыда тұрып, спортшылардың салмағы тіркелді.

    Қазақстан барысы
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Осыған дейін хабарлағанымыздай, 14-ші мәрте алауы тұтанғалы отырған финалдық жарыс 18 қазан күні елорда төріндегі Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өтеді.

    Қазақстан барысы
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Турнирге еліміздің барлық облысы мен ірі қалаларындағы іріктеу кезеңдерінің жеңімпаздары қатысады. Сонымен қатар өткен жылғы «Қазақстан Барысы — 2024» турнирінің жеңімпазы Ерасыл Қажыбаев және «Әскер Барысы» сайысынан екі спортшы додаға қосылады.

    Қазақстан барысы
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Биылғы турнирдің жалпы жүлде қоры 27 000 000 теңге. 1-орын үшін — 15 000 000 теңге. 2-орын үшін — 3 300 000 теңге. 3-орын үшін — 1 080 000 теңге. Сонымен қатар, әр жеңіске жеткен белдесуі үшін балуанға 100 000 теңге беріледі.

    Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін «Қазақстан Барысы — 2025» турниріне қатысатын 43 балуанның есімін жариялаған едік.

    Тегтер:
    Астана Спорт
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Автор
