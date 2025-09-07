KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:14, 07 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Қазақстан – Бельгия матчын қайдан көруге болады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – 7 қыркүйектен 8 қыркүйекке қараған түні Брюссельде футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатының іріктеу кезеңі аясында Қазақстан мен Бельгия құрамалары кездеседі.

    сборная Казахстана
    Фото: sports.kz

    Ойын Қазақстан уақыты бойынша сағат 23:45-те басталады. Матчты Qazsport арнасынан тікелей эфирде көруге болады.

    Іріктеуде үш ойын өткізген Бельгия жеті ұпай жинады және кейінгі кездесуде Лихтенштейнді 6:0 есебімен жеңді.

    Қазақстан құрамасы іріктеу кезеңінде төрт ойын өткізді. Қазіргі есепте үш ұпайы бар: Лихтенштейнді 2:0 есебімен жеңді, алайда Уэльске (1:3) және Солтүстік Македонияға (0:1) есе жіберді.

    Еске салайық, бұған дейін Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Әли Әлиев Уэльске қарсы өткен ойынның нәтижесін қорытындылаған еді.

    Тегтер:
    Спорт Бельгия Футбол
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Автор
    Соңғы жаңалықтар