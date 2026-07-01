KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Қазақстан бидай импортына тыйым салмақ

    АСТАНА.KAZINFORM — Ауыл шаруашылығы министрлігі Қазақстан аумағына автомобиль, су және теміржол көлігі арқылы бидай импортын уақытша шектеуді көздейтін бұйрық жобасын қоғамдық талқылауға шығарды. Министрлік құжатқа қатысты ұсыныстар мен ескертулерді қабылдауға дайын.

    бидай
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    — Үшінші елдерден және Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен Қазақстан Республикасының аумағына құс шаруашылығы және астық өңдеу кәсіпорындарының, лицензияланған элеваторлардың, «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының мекенжайына теміржол көлігімен бидай әкелуді қоспағанда, автомобиль, су және теміржол көлігімен бидайды (Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасының коды: 1001) әкелуге алты ай мерзімге тыйым салу енгізілсін, — делінген құжатта.

    Ережеге сай құс шаруашылығы және астық өңдеу кәсіпорындарының мекенжайына әкелінген бидай ішкі және сыртқы нарықтарда өткізілмеуі (сатылмауы) тиіс екені айтылған.

    — Тыйым салу Қазақстан Республикасының аумағына теміржол транзиттік тасымалдары шеңберінде әкелінетін бидайға, сондай-ақ олардың Қазақстан Республикасының аумағы арқылы Еуразиялық экономикалық одаққа мүше бір мемлекеттің аумағынан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттің аумағына орнын ауыстыруға қолданылмайды, — делінген хабарламада.

    Бұған дейін агроөнеркәсіп кешенінде астық өткізу шығындарын өтеу тәртібі өзгеретінін жаздық.

    Бидай Астық Импорт ҚР АШМ
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Авторлар