KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Қазақстан биыл 98 млн тонна мұнай өндіруді жоспарлап отыр

    АСТАНА. KAZINFORM – Жыл басынан бері елімізде мұнай өндіру көлемі 45,7 млн тоннаны құрады. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 91,6 пайызға тең.

    Қазақстан мұнай мен газ өндірісі
    Фото: Kazinform

    Бұл туралы Үкімет отырысында Қазақстан Республикасы Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов мәлімдеді.

    Министрдің айтуынша, мұнай өндіру көлемін арттыру мақсатында қазіргі уақытта ірі жер қойнауын пайдаланушылармен келіссөздер жүргізіліп жатыр.

    – Қашаған кен орнында бұған дейін қысқарған өндіріс көлемінің орнын толтыру үшін жоспарлы-алдын алу жөндеу жұмыстары кейінге шегерілді. Бұл 2 млн тоннаға дейін мұнай өндіруге мүмкіндік береді, – деді Ерлан Ақкенженов.

    Министрдің сөзінше, биыл мұнай өндіру бойынша жалпы шығын көлемі 4,9 млн тоннадан 3,3 млн тоннаға дейін қысқартылған.

    - Жалпы, осы жылы мұнай өндіру көлемі 98 млн тонна болады деп болжанып отыр. Ал алты айдағы көрсеткіш 8,98 млн тоннаны құрап, өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі көрсеткіштің 97,9 пайызын көрсетті, - деді ол.

    Айта кетейік, мұнай бағасы бір аптада 10%-дан астам өсті. 

    Үкімет Экономика Мұнай
    Аружан Арманқызы
    Аружан Арманқызы
    Авторлар