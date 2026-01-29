KZ
    Қазақстан-Британ техникалық университетінің ғимараты мемлекет меншігіне өтті

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – NNEF қоғамдық қоры Алматыдағы Қазақстан-Британ техникалық университеті (ҚБТУ) орналасқан ғимаратты өз еркімен және өтеусіз негізде мемлекеттік меншікке берді. 

    Қазақстан-Британ техникалық университетінің ғимараты мемлекет меншігіне өтті
    Фото: ҚБТУ баспасөз қызметі

    Құжатқа сәйкес, ҚБТУ акциялары әлі де NNEF қорының меншігінде сақталады.

    Қазіргі уақытта Қор Алматы әкімдігімен ғимаратты университетке сенімгерлік басқаруға беру туралы келіссөздерді жалғастырып жатыр.

    – ҚБТУ-дың тарихи ғимараты Алматы мен Қазақстан үшін маңызды сәулеттік және мәдени құндылық болып есептеледі. Оның мемлекеттік меншікке өтуі объектіні ұзақ мерзімді сақтауға және ұқыпты басқаруға бағытталған жауапты шешім ретінде бағаланады, - делінген хабарламада.

    Қор мен ҚБТУ университеттің техникалық білім беру саласындағы көшбасшылығын нығайтуға арналған даму стратегиясын әзірлеп, іске асырып жатыр.

    – Стратегия аясында студенттер мен оқытушыларға заманауи және қолайлы жағдайлар жасайтын жаңа оқу кампусы салынады, - деп хабарлады NNEF қоғамдық қоры.

    Еске салайық, бұған дейін ҚБТУ меншік иесі туралы мәселе Жоғарғы сотта қаралып жатқанын хабарлағанбыз.

