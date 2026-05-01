    «Қазақстан – бірлік мекені»: Елордада этностар фестивалі ұйымдастырылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Елорда төріндегі Достық үйінде Қазақстан халқының бірлігі күніне арналған «Қазақстан – бірлік мекені» атты ұлттық мәдениет фестивалі өтті.

    Фестиваль национальной культуры и кухни провели в День единства в Астане
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Мерекелік іс-шара қонақтарды ерекше көңіл-күйге бөледі. Ұлттық киімдер, әуезді ән, дәмді тағамдардың иісі мерекеге жиналғандарды бей-жай қалдырмаған еді.

    Фестиваль алғаш рет елордадағы 20-дан астам этнос орталықтарының басын қосты. Олардың әрқайсысы өз мәдениетін ұлттық тағамдар мен қолөнер бұйымдары арқылы таныстыруға тырысты.

    Шараны ұйымдастырушы Зәуре Оспанованың айтуынша, бұл фестиваль еліміздегі көпұлтты бірліктің символикалық көрінісіне айналды.

    – Қазақстан – көпұлтты мемлекет, мұнда түрлі халықтардың өкілдері бейбітшілік пен достықта өмір сүріп жатыр. Бірлік күнінде осы достық пен ынтымақты паш етіп, жұртшылыққа мереке сыйлағымыз келді. Мұнда ұлттық киім киген жандар өте көп, әндер шырқалып, қойылымдар өтіп жатыр — осының бәрі бірлігімізді тағы бір мәрте айшықтайды, – деді Зәуре Оспанова.

    Сахна төрінде этномәдени бірлестіктердің концерттік нөмірлері бірінен соң бірі жалғасты. Билер, әндер мен ұлт аспаптарының сүйемелдеуіндегі туындылар мерекелік рухты асқақтатып, әр мәдениеттің өзіндік ерекшелігін ортақ бірлік ырғағымен ұштастырды.

    Келген қонақтар ұлттық тағамдардан дәм татып, түрлі этностардың салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпымен жақын танысуға мүмкіндік алды.

    Балалы отбасылар үшін интерактивті алаңдар мен ойын-сауық бағдарламалары ұйымдастырылды. Сондай-ақ кішкентай қатысушылар арасында үздік ұлттық киім байқауы өтті. Балалар өз ұлттарының киімін мақтанышпен киіп шығып, мерекелік алаңды этникалық әртүрліліктің жарқын галереясына айналдырды.

    Бұл фестиваль Қазақстан халқының бірлігі мен өзара құрмет идеясын тағы бір рет айқындай түсті.

    Айта кетейік, бұған дейін Астанада «Dala.Camp» ұлттық мал шаруашылығы экспедициясы басталғанын жазған болатынбыз.

    1 мамыр Астана Мәдениет Этносаралық қатынастар Қазақстан халқының Бірлігі күні
    Камила Мүлік
    Авторы